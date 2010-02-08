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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۲۲

در نه ماهه امسال ؛

3.7 میلیارد دلار محصولات معدنی صادر شد

در 9 ماهه منتهی به آذر ماه سالجاری بالغ بر سه میلیارد و 735 میلیون دلار محصولات معدنی به خارج از کشور صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع و معادن، ارزش صادرات محصولات معدنی در آذر ماه سال جاری نیز بالغ بر 389 میلیون و 755 هزار دلار بود.

ارزش صادرات محصولات معدنی در 9 ماهه نخست امسال در بخش سوخت های معدنی ، روغنهای معدنی ، مواد قیری و... بالغ بر دو میلیارد و 618 میلیون دلار ، دربخش گوگرد  نمک، خاک ، سنگ ، گچ ، آهک و سیمان و... بالغ بر637 میلیون و 747 هزار دلار ودر بخش سنگ فلز ، جوش و خاکسترو.. بالغ بر 478 میلیون و 995 هزا دلار گزارش شده است.

در 9 ماهه نخست امسال ، ارزش صادرات فلزات معمولی و مصنوعات آنها بالغ بر یک میلیارد و 381 میلیون بوده است.

کد مطلب 1032095

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