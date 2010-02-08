بهره برداری از هزار و 163 پروژه عمرانی و خدماتی در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار نعمت الله ترکی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از شش پروژه عمرانی، ورزشی، خدماتی و صنعتی در شهرستان شهریار افزود: این تعداد طرح با اعتباری بالغ بر 550 میلیارد تومان به شکرانه سی و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی به بهره برداری رسیده است.

وی اظهار داشت: یکی از برنامه های مهم دولت دهم توجه به اصل 44 قانون اساسی و پشتیبانی و توسعه حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور است که در این راستا تاکنون سیاست گذاریهای خوبی انجام شده است.

معاون استاندار تهران در ادامه گفت: ملت ایران در راهپیمایی روز 22 بهمن مصمم تر از هر زمان در دفاع از انقلاب بطور گسترده و پرشور با آرمان امام شهداء و مقام معظم رهبری تجدید بیعت خواهند کرد.

ترکی گفت: 22 بهمن فرصت مناسبی برای همه ما و کسانی است که در گذشته اشتباه داشته اند تا در این زمان به آغوش ملت باز گردند و این فرصت را از دست ندهند.

در این مراسم طرح های‌ کلنگ زنی پل روگذار میدان سپاه، افتتاح ساختمان پزشک قانونی، سالن ورزشی و کلانتری شهر اندیشه، کشتارکاه صنعتی دام پاک بخش خصوصی صبا شهر با مجموع اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 735 میلیون تومان افتتاح شد.