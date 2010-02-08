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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۵۴

در دهه فجر انجام شد؛

بهره برداری از هزار و 163 پروژه عمرانی و خدماتی در استان تهران

بهره برداری از هزار و 163 پروژه عمرانی و خدماتی در استان تهران

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی استاندار تهران گفت: هزار و 163 پروژه عمرانی، ورزشی، خدماتی، صنعتی، آموزشی، بهداشتی، راه، مخابراتی و گازرسانی در ایام دهه مبارک فجر امسال در سطح این استان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار نعمت الله ترکی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از شش پروژه عمرانی، ورزشی، خدماتی و صنعتی در شهرستان شهریار افزود: این تعداد طرح با اعتباری بالغ بر 550 میلیارد تومان به شکرانه سی و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی به بهره برداری رسیده است.

وی اظهار داشت: یکی از برنامه های مهم دولت دهم توجه به اصل 44 قانون اساسی و پشتیبانی و توسعه حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور است که در این راستا تاکنون سیاست گذاریهای خوبی انجام شده است.

معاون استاندار تهران در ادامه گفت: ملت ایران در راهپیمایی روز 22 بهمن مصمم تر از هر زمان در دفاع از انقلاب بطور گسترده و پرشور با آرمان امام شهداء و مقام معظم رهبری تجدید بیعت خواهند کرد.

ترکی گفت: 22 بهمن فرصت مناسبی برای همه ما و کسانی است که در گذشته اشتباه داشته اند تا در این زمان به آغوش ملت باز گردند و این فرصت را از دست ندهند.

در این مراسم طرح های‌ کلنگ زنی پل روگذار میدان سپاه، افتتاح ساختمان پزشک قانونی، سالن ورزشی و کلانتری شهر اندیشه، کشتارکاه صنعتی دام پاک بخش خصوصی صبا شهر با مجموع اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 735 میلیون تومان افتتاح شد.

کد مطلب 1032096

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