فراز و نشیبهای انقلاب باید بازگو شود/ 22 بهمن تیر خلاص مردم به فتنه گران

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، مرتضی تمدن پیش از ظهر دوشنبه در جشن پیروزی انقلاب اسلامی که توسط اصناف، بخشداری و ستاد نماز جمعه قرچک در مصلی مسجد جامع این شهر برگزار شد، افزود: وظیفه مسئولان این است که عظمت، سرزندگی و قدرشناسی مردم را با تلاش، کار و سازندگی جواب داده و با دست خودشان بین مردم و خود فاصله نیندازند.

وی ادامه داد: اکثر مدیران و مسئولان کشور و قریب به اتفاق آنها، انسانهای مخلص، زحمتکش و در خدمت مردم هستند که خود را خاک پای مردم می دانند و به فرموده مقام معظم رهبری در پی کار و تدبیر هستند.

استاندار تهران خاطرنشان کرد: عیب و ایراد در همه هست و مشکلات و کاستی ها را همه قبول داریم اما عظمت، نورانیت و اخلاص رهبر معظم انقلاب در این است که هرگاه با مسئولان دیدار دارند، آنها را سفارش به خدمت خالصانه به مردم می کنند.

داستان انقلاب شیرین و عبرت آموز است

تمدن در بخش دیگری از سخنانش افزود: راه پر فراز و نشیب انقلاب باید بارها مرور شود، چرا که تکرار داستان انقلاب به دلیل اهمیت و عظمت آن، جذاب و شیرین است، حتی اگر هزاران بار تکرار شود.

وی تأکید کرد: عده ای می گویند که جوانها نسبت به مصادیق، مضامین و محتوای انقلاب اسلامی کم توجه تر و کم انگیزه ترند که این امر مورد قبول نیست و مثل این است که گفته شود آنهایی که در حادثه عاشورای سال 60 هجری نبوده اند، نسبت به آن واقعه بزرگ، بی انگیزه و بیگانه هستند.

استاندار تهران افزود: شور و عشق حسینی در جوانان نسل امروز کشور موج می زند و با آنکه سالها گذشته است، حس و شور حسینی در آنها پرواز می کند.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران با همه انقلابهای دنیا متفاوت است، چرا که رشتۀ این تسبیح، ایمانی است که در وجود مردم ما شعله ور است و این ایمان گسستنی نیست.

این مسئول افزود: انقلاب از هر زاویه ای که نگاه شود، هدیه خدا برای ملت دوست داشتنی ایران بوده، چون عنایت خداوند پشت سر مردم ایران بوده است.

22 بهمن تیر خلاص مردم به فتنه گران

وی تأکید کرد: مردم ایران در روز 22 بهمن تیر خلاص را به فتنه گران خواهند زد و همه به صورت یکپارچه به صحنه خواهند آمد.

استاندار تهران افزود: اگر اراده الهی برحفظ انقلاب اسلامی نبود، این انقلاب در منازل خطرناکی مثل جنگ تحمیلی، ترورها و ... به طور حتم دچار بحران می شد.

وی ابعاد فتنه های اخیر کشور را کمتر از جنگ تحمیلی ندانست و افزود: این فتنه ها به مراتب پیچیده تر و سنگین تر از جنگ بود، اما خداوند فتنه گران را رسوا کرد.

رئیس شورای تأمین استان تهران تاکید کرد: خداوندی که تابلوی عاشورای حسینی را ترسیم کرد، تابلوی زیبای 9 دی را هم برای همیشه در خاطره ها و اذهان مردم آزاده دنیا ماندگار کرد.

وی با اشاره به پیشرفت های علمی و فنی جوانان ایرانی، افزود: هزاران پیشرفت علمی و تکنولوژیک در کشورمان مرهون اعتماد به نفسی است که انقلاب به جوانهای ایرانی داده است.

تمدن تأکید کرد: کشور ما به برکت انقلاب اسلامی و خون شهیدان و با الطاف الهی، ره صد سالۀ پیشرفت و ترقی را یک شبه طی کرده است.

مردم باید حس کنند که عدالت در جریان است

استاندار تهران در بخش پایانی سخنان خود، ضمن اشاره به قانون هدفمند کردن یارانه ها گفت: این قانون آن قدر مترقی و سودمند برای مردم و اقتصاد کشور است که باید تلاش کنیم تا این قانون را خوب اجرا کنیم.

وی افزود: اگر قانون خوب، بد اجرا شود، مردم آسیب می بینند؛ پس باید دقت شود تا آن چیزی که به نفع مردم است، به نحو احسن انجام شود تا مردم، شیرینی قانون هدفمند کردن یارانه ها را احساس کنند و حس کنند که عدالت در جریان است.

در مراسم بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که در مسجد جامع قرچک برگزار شد، سید محمد میربزرگی فرماندار شهرستان ورامین، عین الله تاجیک بخشدار، توسلی امام جمعه، اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار قرچک، جمعی از مسئولان شهرستان و جمع کثیری از مردم شهرستان ورامین و بخش قرچک به دعوت اصناف این بخش حضور داشتند.