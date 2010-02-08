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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۵۷

9 پروژه ورزشی در ایلام به بهره برداری رسید

9 پروژه ورزشی در ایلام به بهره برداری رسید

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل تربیت بدنی استان ایلام گفت: 9 پروژه ورزشی در ایام مبارک دهه فجر در استان ایلام به بهره برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، اکبر محمودی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سالن ورزشی چند منظوره ملکشاهی با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 801 میلیون ریال افتتاح شده است.

وی بیان داشت: زیربنای این سالن چند منظوره هزار و 300 متر مربع است.

این مسئول با اشاره به اینکه سالن ورزشی چند منظوره ایلام با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد و 586 میلیون ریال و با زیربنای هزار و 300 متر نیز در این ایان به بهره برداری رسیده است، خاطرنشان کرد: سالن ورزشی چند منظوره شهرستان ایوان نیز با اعتبار پنج میلیارد و 700 میلیون ریال نیز افتتاح شده است.

محمودی عنوان کرد: سال ورزشی چند منظوره روستای مورت، سالن ورزشی چند منظوره روستای آبزا و...از دیگر طرحهای مورد بهره برداری در دهه فجر بوده است.

وی یادآور شد: خانه جودو و کشتی استان ایلام نیز در این ایام به بهره برداری رسیده است.

32 هزار ورزشکار سازمان یافته در استان ایلام فعالیت دارند.

کد مطلب 1032100

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