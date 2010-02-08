به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی صبح دوشنبه همزمان با دهه فجر انقلاب در مراسم افتتاح خانه بهداشت کارگری شرکت پلاستیک مرکز، مسئله اساسی در بحث حل معضل بیکاری در کشور را مسئله پرورش نیروی انسانی ماهر بیان کرد و افزود: مدیران و کارفرمایان بنگاههای اقتصادی استان باید برای فعال ماندن واحدهای تولیدی خود، نگاه ویژهای را به بحث اموزش نیروی انسانی و بالابردن سطح مهارت آنها معطوف بدارند .
وی از آمادگی این اداره کل برای اعزام اساتید مجرب و تهیه مفاد درسی مناسب با مهارتهای مورد نیاز واحدهای تولیدی سطح استان خبر داد.
قوانین مربوط به کار به نفع کارگران و کارفرمایان است
رحمانی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یکی از رسالتهای وزارت کار، صیانت از نیروی کار است، توجه به مفاد قوانین مربوط به کار را در نهایت به نفع خود کارگران و کارفرمایان دانست و گفت: این قوانین نه تنها برای کارفرمایان دست و پا گیر نیست بلکه اجرای آن به نفع خود صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی است.
وی با بیان اینکه رعایت مفاد مندرج در قانون کار به ارتقای کیفیت کار در کارگاههای تولیدی و بهرهوری بالاتر در کارخانجات و بنگاههای اقتصادی منجر میشود، به ضرورت وجود نگاه مثبت میان فعالان بخش خصوصی و دستگاههای دولتی اشاره کرد و گفت: مجموعه دستگاههای حاکمیتی در عرصه تولید بایستی تعامل مثبت و سازندهای را با تولیدکنندگان و کارفرمایان داشته باشند و در کنار دقت در اجرای قوانین مربوطه، رابطهای مثبت و سازنده بین طرفین در جریان باشد .
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل کار و امور اجتماعی استان قم، اساسیترین راه حل معضل بیکاری را توجه به بحث آموزش نیروهای انسانی دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن رحمانی صبح دوشنبه همزمان با دهه فجر انقلاب در مراسم افتتاح خانه بهداشت کارگری شرکت پلاستیک مرکز، مسئله اساسی در بحث حل معضل بیکاری در کشور را مسئله پرورش نیروی انسانی ماهر بیان کرد و افزود: مدیران و کارفرمایان بنگاههای اقتصادی استان باید برای فعال ماندن واحدهای تولیدی خود، نگاه ویژهای را به بحث اموزش نیروی انسانی و بالابردن سطح مهارت آنها معطوف بدارند .
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