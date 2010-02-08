مسابقات کشوری قرآن کریم روستائیان و عشایر در ورامین آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در ورامین، این مسابقات به همت کمیته عشایری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی و با هماهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، برای اولین بار در شهرستان ورامین برگزار می شود.

این مسابقات در دو رشته حفظ کل و قرائت قرآن کریم به داوری دو قاری بین المللی کشور، سبزعلی و محمدی در حال برگزاری است و از هر استان سه قاری و حافظ کل قرآن کریم حضور دارند.

فرمانداری، جهاد کشاورزی، بخشداری مرکزی، بخشداری پیشوا، واحد مرکزی خبر و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین نیز در برگزاری این مسابقات مشارکت دارند.

قرآن در بین مسلمانان غریب است

در مراسم افتتاحیه این مسابقات که با حضور حجت الاسلام حسن عالمی نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد، نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین طی سخنانی اظهار داشت: اگر چه قرآن کریم نور و حجت خداست ولی حتی در بین مسلمانان غریب است.

آیت الله سید مرتضی محمودی افزود: متأسفانه در میان یک میلیارد و 500 میلیون مسلمان دنیا، قرآن حاکم نیست و به تمام احکام و دستورات قرآن عمل نمی شود.

امام جمعه ورامین تأکید کرد: اگر به نص صریح قرآن عمل می شد و قرآن مورد تبعیت کامل مسلمانان بود، اسرائیل در فلسطین مانند یک غدۀ سرطانی رشد نمی کرد.

آیت الله محمودی خطاب به حافظان و قاریان قرآن گفت: تنها به حفظ و قرائت قرآن کریم اکتفا و قناعت نکنید، اگرچه همین کار نیز اجر و ثواب الهی را در پی دارد.

با سابقه ترین امام جمعه کشور در پایان افزود: یادگیری، قرائت و فهم مفاهیم قرآن، مقدمه ای برای عمل به اصل این کتاب انسان ساز و معجزۀ الهی است.

نوزدهمین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم ویژه روستائیان و عشایر کشور که از شامگاه دیشب آغاز شده، عصر امروز با معرفی نفرات برتر توسط داوران بین المللی این مسابقات به پایان می رسد.