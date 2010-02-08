فیض شریفی پژوهشگر و منتقد ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین کتابی تحلیلی درباره شعرهای شفیعی کدکنی خبر داد و گفت: کتابی با نام "نقطهچین عبور پرندگان" که نقد و تحلیلی از 50 شعر جدید و چاپ نشده محمدرضا شفیعی کدکنی است به نشر هیرمند دادهام .
وی با اشاره به اینکه نگارش این کتاب با مشورت شفیعی کدکنی انجام گرفته و در روند تکمیل آن بارها با وی در تماس بوده است، ادامه داد: در این کتاب که پیش از این نامش "آن مرد که میسراید" بود شعرهایی از کدکنی که تاکنون چاپ نشده آمده است و مورد نقد و تحلیل قرار میگیرد.
این شاعر دلیل تغییر نام کتابش را اینگونه بیان کرد: چندی پیش کتابی با نام "مردی است میسراید" به قلم عزتالله فولادوند توسط نشر مروارید منتشر شد که متاسفانه باید بگویم نام آن کتاب از کتاب من(آن مرد که میسراید) که پیش از این به نشر مروارید داده بودم گرفته شده است و من ناگزیر نام کتاب را تغییر دادم.
شریفی در توضیح بیشتر کتابش عنوان کرد: در این کتاب به موضوعاتی چون گونهگونی در اشعار شاعر، تطور زبانی در شعر شاعر، ترکیبات، اسم مرکبات و واژگان خودساخته شاعر، ترکیبات تصویری، آشناییزادیی از شعر شفیعی، کالبدشکافی اشعار از لحاظ محتوا و ... پرداخته شده است.
وی درباره کتابهای دیگرش توضیح داد: "جریان باد را پذیرفتن" که به تازگی مجوز نشر گرفته و توسط نشر هیرمند منتشر میشود به نقد و تحلیل ادبیات نیمایی میپردازد و به زودی منتشر خواهد شد.
نویسنده "عشق در آستانه" (چند و چونی با نصرت رحمانی) افزود: به تازگی کتابی به نام "بوسههای باران" را که نقد و تحلیل غزل معاصر از زمان میرزا حبیب خراسانی تا غزل پست مدرن امروزی است به نشر نگاه دادهام. در این کتاب 500 صفحهای غزلیات شاعران دوره مشروطه، شعر شاعرانی که از لحاظ کارکرد تحت تاثیر نیما بودهاند، شاعران نوقدمایی، شاعرانی که غزل متفاوت میسرایند و ... مورد توجه قرار گرفته است.
این شاعردر پایان از چاپ دومین مجموعه شعرش خبر داد و گفت: کتاب شعر "اندوه مرد بودن در زمانه عسرت" را به نشر مینا دادهام. در این کتاب86 شعر نیمایی و سپیدم را که در فاصله سالهای 71 تاکنون سروده شده آوردهام.
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