پایگاههای آمریکا خنجری بر وحدت منطقه لاتین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، هوگو چاوز که در برنامه "سلام رئیس جمهور" تلویزیون کشورش صحبت می کرد، گفت: جناح راست در آمریکای لاتین در حال سازماندهی است تا بر ائتلاف بولیواری آمریکائیها (آلبا) و اتحادیه کشورهای آمریکایی جنوبی (UNASUR) حمله کند.

چاوز اضافه کرد که دولت آمریکا علیرغم کودتا در هندوراس قادر به توقف توسعه کشورهای عضو آلبا (بولیوی، کوبا ، ونزوئلا ، اکوادور و نیکاراگوآ) در آمریکای مرکزی نخواهد بود.

وی بار دیگر مدعی شد که کودتا در هندوراس علیه امانوئل زلایا رئیس جمهوری سابق این کشور از سوی آمریکا حمایت شده است.

رئیس جمهوری چپگرای ونزوئلا در ادامه اظهار داشت: امپراطوری آمریکا و جناح راست در تلاش هستند تا دولت آینده برزیل را تحت سلطه امپریالیسم در آورند که این برای اتحاد منطقه ای وحشتناک خواهد بود.

در ماه اکتبر آمریکا و دولت کلمبیا توافقنامه همکاری نظامی را امضا کردند که این توافقنامه حضور نیروهای آمریکا در پایگاههای موجود این کشور در کلمبیا را مورد تائید قرار می داد.

آمریکا این اقدام را برای مبارزه با مواد مخدر و قاچاق آن عنوان می کند و این در حالی است که ونزوئلا آنرا تهدیدی برای امنیت منطقه تلقی می کند.

چاوز همچنین در یکی از آخرین اظهار نظرهای خود کانادا را هم به همراه آمریکا مورد خطاب قرار داد و گفت که اتاوا و واشنگتن در ناآرامی های اخیر کشورش دخالت داشته اند.

دولت کانادا این اظهارات را اتهاماتی "کاملاً نادرست "از سوی چاوز بر شمرده است.