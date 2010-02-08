181 دفتر مخابراتی روستایی در لرستان دایر شد

محمدجعفر چنگایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: همچنین در سال گذشته بیش از 530 دفتر مخابراتی در استان لرستان دایر شده است.

وی با اشاره به تعداد روستاهای دارای ارتباط تلفنی در لرستان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از دو هزار و 272 روستای لرستان دارای ارتباط تلفنی هستند.

مدیرعامل شرکت مخابرات استان لرستان با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 30 روستای بالای 20 خانوار لرستانی دارای ارتباط تلفنی نیستند، یادآور شد: متاسفانه این تعداد روستا در مناطق صعب العبور قرار دارند و اگر شرکت مخابرات ایران اعتبار مورد نیاز را تخصیص دهد این روستاها نیز به زودی دارای ارتباط تلفنی خواهند شد.

چنگایی با اشاره به تعداد دفاتر "آی سی تی" در روستاهای استان بیان داشت: در حال حاضر بیش از 360 دفتر آی سی تی در روستاهای لرستان فعالیت می کنند.