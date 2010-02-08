بازگشت هیئت تجدیدنظر از تصمیم مشارکت بعثی ها در انتخابات عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، رشید العزاوی در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اظهار داشت: هیئت تجدید نظر از تصمیم خود برای مشارکت بعثیها در انتخابات پارلمانی عراق عقب نشینی کرد.

وی خاطرنشان کرد: هیئت تجدید نظر گزارشی را به دولت، پارلمان و هیئت بازخواست و عدالت و نیز کمیساریای عالی انتخابات ارائه خواهد کرد مبنی بر اینکه این هیئت تصور می کرد در مدت زمان کوتاهی صدها پرونده به ویژه نامزدهای رد صلاحیت شده را طبق قوانین هیئت بازخواست و عدالت بازنگری خواهد کرد، اما وقتی مشخص شد پرونده هایی که باید بررسی شوند 180 مورد است لذا بررسی این پرونده ها در مدت 5 روز باقی مانده تا زمان آغاز تبلیغات انتخاباتی ممکن است.

عزاوی در ادامه گفت که بررسی این پرونده ها تا پیش از پنجشنبه آتی به پایان خواهد رسید.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره درخواست کمیساریای عالی انتخابات از دادگاه فدرال مبنی بر صدور حکم نهایی در مورد الزام آور بودن حکم هیئت تجدیدنظر گفت: چنین درخواستی ملغی است زیرا هیئت تجدیدنظر تمامی اعتراضات و پرونده ها را بازنگری خواهد کرد.

خاطر نشان می شود که هیئت تجدید نظر تشکیل شده از سوی پارلمان عراق روز چهارشنبه 14 بهمن، با صدور حکمی به نامزدهای رد صلاحیت شده اجازه مشارکت در انتخابات داد، اما اعلام کرد به پرونده این افراد پس از انتخابات رسیدگی خواهد شد.

ماده هفتم قانون اساسی عراق تصریح می کند که فعالیت هر گروه یا جریان یا حزب یا رویکردی که نژادپرستی، تروریسم، تکفیر یا طایفه گری را در پیش گیرد و در راس آنها حزب منحله بعث تحت هر عنوان ممنوع است.

نشست فوق العاده پارلمان عراق که قرار بود برای بررسی مشارکت بعثی ها در انتخابات پارلمانی عراق روز گذشته تشکیل شود به امروز موکول شده است.