ریشه انقلاب اسلامی اصل "ولایت فقیه" است / همه هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه در دومین همایش انجمن زنان مبارز مسلمان که در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد ، فاطمه جلالوند دبیر همایش و مدیر عامل این انجمن اظهار داشت: انقلاب اسلامی حاصل رنجهای کسانی است که در سلول های انفرادی رنج کشیدند و شهدایی که خونشان را اهدا کردند.

وی افزود: در رژیم پهلوی و در زندانها زنان و مادران ما را تحت شکنجه قرار می دادند . اکنون هم دشمنان ما با حمایت "ان جی او" ها سعی می کنند در جهان شیعیان و به خصوص ایرانیها را مورد هجوم قرار دهند.

جلالوند با بیان اینکه اکنون همه ما وظیفه داریم از انقلاب اسلامی دفاع کنیم، گفت: برخی با جنگ نرم درصدد ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران هستند و ما باید آگاه و هوشیار باشیم.

در ادامه این همایش مرضیه حدیدچی دباغ رئیس هیئت مدیره انجمن زنان مبارز مسلمان ضمن تبریک ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، تصریح کرد: در زمان طاغوت هر کس احساس تکلیف می کرده به میدان می آمده و به اندازه وسع خود کاری را برای احیای اسلام انجام می داده است، لذا با آمدن امام راحل و یارانشان ، مسئولیتی بس سنگین بر دوش ما نهاده شده است.

دباغ همچنین گفت: دشمن با گذشت 30 سال از انقلاب توطئه هایی را علیه ما به کار گرفته است اما باید بداند که راه به جایی نخواهد برد همانگونه که در گذشته هم نتواست به خواسته های خود دست یابد.

رئیس هیئت مدیره انجمن زنان مبارز مسلمان اضافه کرد: امروز دشمنان یکی از بزرگترین و خائنانه ترین ترفندها را علیه جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته اند و این امر هوشیاری همگان را می طلبد زیرا آنان می خواهند ریشه انقلاب را متزلزل سازند که البته ریشه انقلاب همان "ولایت فقیه " است.

وی تصریح کرد: ما باید در مسیر امام راحل قرار گرفته و پاسدار و حافظ دستاوردهای انقلاب باشیم و از رهبر معظم انقلاب حمایت کنیم.

بنابراین گزارش ، 22 مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده است.