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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۴۶

سانحه رانندگی در کرمان 35 کشته و زخمی برجای گذاشت

سانحه رانندگی در کرمان 35 کشته و زخمی برجای گذاشت

کرمان - خبرگزاری مهر: واژگونی یک اتوبوس مسافربری در محور رفسنجان - کرمان موجب کشته و زخمی شدن 35 نفر از مسافران شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور کرمان - رفسنجان که صبح امروز ساعت 6 در ابتدای جاده خروجی رفسنجان به سمت کرمان روی داد 35 نفر از مسافران این اتوبوس کشته و زخمی شدند.

طبق اعلام اورژانس بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر رفسنجان در این حادثه تاکنون دو نفر کشته شده اند و 33 زخمی نیز به بیمارستان اعزام شده است.

این اتوبوس از مقصد کرج به سمت کرمان درحال حرکت بوده و حامل 42 مسافر بوده است.

بنا به اعلام پلیس راه کرمان تعداد زیادی از تصادفات جاده ای استان کرمان به دلیل واژگونی خودرو روی می دهد که عامل اصلی آن طولانی بودن راهه ای استان کرمان، کمبود استراحتگاه های بین راهی و عدم توجه رانندگان به جلو است.

کد مطلب 1032125

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