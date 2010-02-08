۷۵ هزار نفر تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، قاسم خازن افزود: طبق قانون دولت قرار است 50 درصد هزینه افرادی که از این نوع بیمه اسفاده می کنند توسط خود افراد و بقیه را دولت در قالب یارانه و از منابع عمومی و دولتی تامین کند که این طرح گام مهمی در راستای خدمات رسانی بهینه به مردم است.

وی اظهار داشت: اداره کل خدمات درمانی آذربایجان شرقی در سال گذشته 850 میلیارد ریال به مراکز و موسسات درمانی استان پرداخت کرده که نزدیک به نیمی از آن مربوط به هزینه های روستائیان و عشایر ساکن در این استان بوده است.

خازن، پرداخت کلیه بدهی های مراکز درمانی و موسسات طرف قرارداد اداره کل و به روز رسانی پرداختها را از جمله عملکردهای مهم خدمات درمانی استان برشمرد و گفت: این اقدام یکی از عوامل تاثیرگذار در بهبود ارایه خدمات درمانی به بیمه شدگان به شمار می آید.

به گفته وی، اداره کل بیمه خدمات درمانی آذربایجان شرقی 65 درصد از جمعیت سه میلیون و 600 هزار نفری استان را تحت پوشش قرارداده و از این تعداد یک میلیون و 360 هزار نفر روستایی و بیش از 20 هزار نفر نیز جزو بیماران خاص هستند.

خازن گفت: تعداد 26 نمایندگی رسمی اداره کل خدمات درمانی استان، امورات مربوط به بیمه شدگان را انجام می دهند.