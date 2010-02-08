565 خانوار روستای تالش از نعمت برق برخوردار شدند

جمشید طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: برای برق رسانی به روستاهای تالش با ایجاد 126 کیلومتر خطوط انتقال نیرو 27 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی همچنین با اعلام اینکه با برق رسانی به پنج روستای املش نیز94 خانوار از مزایای برق بهره مند شدند، اظهار داشت: برای برق رسانی به این تعداد روستا، 13 کیلومتر شبکه های فشار متوسط و ضعیف ساخته شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیلان افزود: برای بهره مندی 94 خانوار روستای املش دو میلیارد و 500 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی در ادامه تقویت شبکه برق، کاهش تلفات و برق رسانی به روستاها را از اساسی ‌ترین اولویتها و پیشنهاد های قابل طرح در سومین دور سفر هیئت دولت به استان اعلام کرد و یاد آور شد: از طرحهای فرابخشی و اساسی که ارتباط مستقیم با توسعه استان دارند، کاهش تلفات فنی و غیرفنی شبکه‌های توزیع برق استان است که طبق برآورد های انجام شده، اجرای این طرح به 100 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.