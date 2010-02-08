مجلس در تخصیص بودجه مناسب قوه قضائیه را حمایت می کند

سید مصطفی طباطبایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، به حضور مسئولان سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و سازمان ثبت اسناد در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس برای بررسی ردیفهای بودجه سال 89 در خصوص برخی سازمانهای زیر مجموعه قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: مسئولان این سازمانها مشکلات و نیازهای خود را اعلام کردند و بنا شد تا نیازهای آنان در تخصیص بودجه در کمیسیون تلفیق پیگیری شود.

در سال 88، 28 درصد اعتبارات بخش عمرانی، 50 درصد اعتبارات سازمان بازرسی کل کشور و 30 درصد اعتبارات سازمان زندانها کاهش یافت و بودجه کل قوه قضائیه نسبت به بودجه سال قبل 1.4 درصد کمتر شد در حالی که بودجه وزارتخانه هایی همچون وزارت کشور، امور خارجه و همچنین نیروی انتظامی بیش از 20 درصد افزایش یافت.

مسئولان دستگاههای تابعه قوه قضائیه معتقدند که اگر فکر اساسی برای بودجه قوه قضائیه نشود خدمات رسانی قضائی با مشکلات عدیده مواجه خواهد شد.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: سازمان زندانها هیچ گونه درآمدی ندارد و از سوی دیگر درآمد پزشکی قانونی نیز بسیار پایین است و جوابگوی نیازها و هزینه های آنها نیست لذا باید از لحاظ تخصیص بودجه مورد حمایت بیشتری قرار گیرند.

طباطبایی نژاد به برنامه های سازمان ثبت اسناد و نیاز آنان به بودجه مناسب اشاره کرد و گفت: بر اساس اظهارات رئیس سازمان ثبت اسناد ، این سازمان برای صدور سندهایی جدید که امکان خدشه دارد شدن و تلقب آن وجود ندارد نیاز به بودجه مناسب دارد و باید مورد حمایت قرار گیرد.