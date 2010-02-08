10 درصد ورزشگاه در اختیار هواداران پرسپولیس

محمد دوانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: بر اساس قانون 10 درصد ظرفیت ورزشگاه در اختیار هوادارن مهمان قرار خواهد گرفت که ما نیز بر همین اساس اقدام خواهیم کرد.

وی با بیان این که علاقه مردم بوشهر به فوتبال و به ویژه به تیم های شاهین و ایرانجوان بسیار زیاد است، گفت: طرفداران بوشهری هوادار پرسپولیس کمتر به ورزشگاه می آیند یا زمانی که در ورزشگاه حضور پیدا می کنند در بین هوادارن شهر خود قرار می گیرند.

رئیس هیئت فوتبال استان بوشهر گفت: قرار نیست بوشهر همانند شیراز شود و بخش عمده ای ورزشگاه در اختیار هواداران تیم های تهرانی باشد.

دوانی افزود: ظرفیت نسبی ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر هشت هزار نفر است که تا 10 هزار نفر نیز گنجایش دارد.

وی اظهار داشت: در صورت حضور هواداران بلیط فروشی از ساعات ابتدای صبح آغاز و درب ورزشگاه نیز همزمان باز خواهد شد.

دوانی با بیان این که کلیه تدابیر در خصوص این بازی در نظر گرفته شده است، گفت: هماهنگی های لازم جهت اتجام یک بازی خوب در بوشهر صورت گرفته و امیدواریم همانند بازی با شاهین بازی خوبی شاهد باشیم.