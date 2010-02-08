31 جایگاه جدید CNG همزمان به بهره برداری رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، 31 جایگاه جدید عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) صبح امروز 19 بهمن ماه با حضور مسئولان در 15 استان کشور به طور همزمان مورد بهره برداری قرار گرفت.

در استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، قم و لرستان هر یک دو جایگاه CNG، در استانهای فارس، گیلان، کرمانشاه، مرکزی و یزد یک جایگاه CNG، در استان خوزستان 5 جایگاه، در استانهای اردبیل، کردستان و کهکیلویه و بویر احمر 3 جایگاه CNG در مدار بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش مهر، پیشتر اختیارات و مسئولیتهای شرکت گاز خودرو برای ساخت و توسعه جایگاه‌های CNG و گازسوز کردن خودروها به ‌طور رسمی از دی ماه سالجاری به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی واگذار شده بود.

وزارت نفت هدف از این تغییرات ساختاری را تمرکز مسئولیت ساخت جایگاه‌های تک منظوره و دو منظوره CNG در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی عنوان کرده است.