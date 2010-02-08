نمایش تخریبهای جنگ دوم جهانی در گوگل

به گزارش خبرگزاری مهر، تصاویر زمان جنگ از شهرهایی مانند برلین، بوردو، هامبورگ، کلن و درسدن بر روی نرم افزار گوگل ارث قرار گرفته اند تا نتیجه خسارتهای بمباران های متفقین بر روی این شهرها با مقایسه آنها با تصاویر جدید این مناطق نمایان شود. قابل توجه ترین مقایسه و بیشترین میزان تخریب را می توان در تصاویر تاریخی شهر ورشو از سال 1935 تا کنون مشاهده کرد. این شهر که پایتخت لهستان به شمار می رود طی جنگ جهانی دوم به شدت تخریب شد.

نوار متحرکی بر بالای تصاویر در گوگل ارث به کاربران این امکان را می دهد که در زمان حرکت کرده و تصاویر گذشته و حال شهرها را مشاهده کنند و به این شکل شاهد نتایج یکی از ویرانگرترین دوره ها در تاریخ اروپا باشند. برای مثال کاربران می توانند بازسازی مرکز تاریخی ورشو را که یکی از بناهای میراث تاریخی جهانی یونسکو به شمار می رود را در این نرم افزار ببینند.

"اد پارسونز" یکی از اجراکنندگان این طرح جدید در گوگل ارث می گوید بسیاری از ما از تاثیرات جنگ جهانی دوم در سرتاسر جهان داستانهای زیادی شنیده ایم، کتابهای زیادی خوانده و فیلمهای متعددی را تماشا کرده ایم. اما به واسطه ارائه فرصتی برای مقایسه تصاویر متعلق به این دوره با تصاویر حال حاضر می توان تاثیرات مخرب و ناراحت کننده جنگ را بر روی ساکنان شهرهای مختلف برای همه یادآوری کرد. در عین حال این نرم افزار برای آموزش به دانش آموزان نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

تصاویر متعلق به ورشو توسط خلبانی لهستانی به ثبت رسیده است و دیگر تصاویر به ثبت رسیده از 39 شهر اروپایی توسط ماموریت تجسس نیروی هوایی آمریکا و نیروی هوایی سلطنتی انگلستان به ثبت رسیده اند.

بر اساس گزارش تلگراف، بولونیا، بمبرگ، بن، دورتموند، دوسلدورف، فلورانس، فرانکفورت، گوتینگن، هانوور، لیپزیگ، لیون، ونیز و ... از دیگر شهرهایی هستند که تصاویر تخریب آنها بر روی نرم افزار گوگل ارث قرار گرفته است.