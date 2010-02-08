اعظم بروجردی درباره شکلگیری و راهاندازی دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر بانوان که پیش از این وعده راهاندازیش در جشنواره هشتم تئاتر بانوان داده شد به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر شورای سیاستگذاری جشنواره را شامل 13 نفر به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران معرفی کردیم که از این بین به احتمال زیاد هفت نفر که از چهرههای تئاتری و مدیریتی هستند انتخاب میشوند. اما هنوز وضعیت دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر بانوان مشخص نیست.
مسئول تئاتر بانوان شهرداری تهران تأکید کرد: شکلگیری دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر بانوان منوط به تصویب بودجه مناسب است. البته دبیرخانه دائمی جشنواره نیازمند مکانی ثابت ،بودجه و برنامه ریزیهای لازم دارد.
دبیر دوره پیشین جشنواره تئاتر بانوان درباره دبیر دوره نهم جشنواره گفت: چند نفر را به عنوان دبیر جشنواره نهم پیشنهاد دادیم ،تا پایان سال جاری احتمالا دبیر جشنواره آینده مشخص میشود. بهتر است فرد جدیدی دبیر جشنواره تئاتر بانوان شود که ایدههای تازه وارد کار شود.
بروجردی خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری باید وضعیت شورای سیاستگذاری و دبیر جشنواره مشخص و تا از ابتدای سال 89 فراخوان جشنواره نهم تئاتر بانوان منتشر شود. آقای شوشتری رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در پایان دوره هشتم جشنواره وعده بینالمللی شدن جشنواره تئاتر بانوان را دادند که به احتمال زیاد این کار هم را انجام خواهند داد.
مسئول تئاتر بانوان شهرداری تهران با اشاره به پیشنهاد شورای سیاستگذاری جشنواره نهم تئاتر بانوان ، شکلگیری دبیرخانه دائمی تئاتر بانوان را منوط به تصویب بودجه مناسب برای دانست.
اعظم بروجردی درباره شکلگیری و راهاندازی دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر بانوان که پیش از این وعده راهاندازیش در جشنواره هشتم تئاتر بانوان داده شد به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر شورای سیاستگذاری جشنواره را شامل 13 نفر به سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران معرفی کردیم که از این بین به احتمال زیاد هفت نفر که از چهرههای تئاتری و مدیریتی هستند انتخاب میشوند. اما هنوز وضعیت دبیرخانه دائمی جشنواره تئاتر بانوان مشخص نیست.
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