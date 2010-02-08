مسیرهای هفتگانه راهپیمایی 22 بهمن/ آغاز راهپیمایی ساعت 9:30

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی روز پنجشنبه 22/11/88 ساعت 9:30 همراه با خروش یکپارچه ملت بزرگ و رشید ایران اسلامی از مسیرهای هفت گانه به سمت میدان بزرگ آزادی، میعادگاه انقلابیون آغاز می شود.

مسیرهای هفتگانه راهپیمایی 22 بهمن در تهران به شرح زیر است:

مسیر شماره یک: مسجد امام حسین (ع)، میدان امام حسین (ع)، خیابان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی

مسیر شماره دو: مسجد جامع ابوذر، میدان ابوذر، خیابان ابوذر، خیابان شهید آیت الله سعیدی (جاده ساوه)، میدان آزادی

مسیر شماره سه: مسجد دار السلام، میدان منیریه، خیابان شهید معیری، خیابان کارگر، میدان انقلاب، خیابان آزادی، میدان آزادی

مسیر شماره چهار: مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، میدان توحید، خیابان توحید، خیابان آزادی، میدان آزادی

مسیر شماره پنج: مسجد امام سجاد (ع)، خیابان آیت الله اشرفی اصفهانی، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی

مسیر شماره شش: مسجد امام جعفر صادق (ع)، فلکه دوم صادقیه، خیابان محمد علی جناح، میدان آزادی

مسیر شماره هفت: مسجد حاج عبدالله، خیابان قزوین، میدان شمشیری، خیابان شهید آیت الله سعیدی، میدان آزادی.