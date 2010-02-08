نرخ بیکاری در ایلام فاصله زیادی با گفته های دولت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی عزتی ظهر دوشنبه در جمع مردم شهرستان دره شهر گفت: کلید حل بسیاری از معضلات اجتماعی و به تبع آن اقتصادی و سیاسی که منجر به بحران‌های هزینه‌ساز می‌شوند، کارآفرینی و اشتغال مفید برای جمعیت میلیونی جویای کار است.



رئیس مجمع نماینگان استان ایلام با بیان اینکه ورودی های سالانه کارجویان کشور به بازار کار افزون بر 2.2 درصد جمعیت یا بیش از یک میلیون و 500 هزار نفر است، ادامه داد: این جمعیت، که به اقتضای سن و سال، افرادی از گروه سنی بسیار پرشور و دارای انرژی نهفته فراوان هستند در قالب فعالیت و برای تأمین معیشت خود و بعضا خانواده خود، درصدد جاری ساختن این انرژی و پتانسیل عقیم‌مانده و به کار گرفته نشده خویش هستند.



عزتی اظهار داشت: نرخ بیکاری در استان ایلام با آنچه از طرف دولت اعلام می‌شود، فاصله دارد.

اینکه مطرح شود نرخ بیکاری الان در کشور و به تبع در استان ایلام در حال کاهش است کمی دور از ذهن است.

آمارهای اعلام شده با آنچه در جامعه دیده می‌شود سنخیت ندارد و با آنکه گفته می‌شود در این رابطه کارهای عظیمی صورت گرفته است، عملاً اقدام چشمگیری قابل مشاهده نیست.



نماینده دهلران،دره شهر و آبدانان با اعلام اینکه یکی از علل بالا بودن نرخ بیکاری سیاست بانکها در واگذاری اعتبارات است، خواستار ایجاد تسهیلات اشتغالزایی برای جوانان جویای کار استان ایلام شد.