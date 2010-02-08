56 هزار تن انواع پروتئین حیوانی در گیلان خریداری شد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: در راستای طرح خرید محصولات کشاورزی و دامی علاوه بر خرید تضمینی و توافقی جو، کلزا و برنج از ابتدای سالجاری تا هفته دوم بهمن ماه، هشت هزار و 880 تن چای، برنج کیفی و پرمحصول، شلتوک، زیتون، هندوانه، پیاز، جو، گندم، ذرت دانه ای و فندق به ارزش اقتصادی 51 میلیارد و 272 میلیون ریال خریداری شده است.

وی ادامه داد: بیشترین مقدار خرید با پنج هزار و 813 تن مربوط به چای خشک و یک هزار و 673 تن مربوط به انواع برنج کمی و کیفی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان همچنین یاد آور شد: مقدار 56 هزار و 876 تن انواع پروتئین حیوانی شامل مرغ، گوشت قرمز و شیر به ارزش اقتصادی 270 میلیارد و 689 میلیون ریال بصورت توافقی توسط تشکلهای کشاورزی و تعاون روستای استان خریداری شده است که بیشترین مقدار خرید این محصولات نیز 54 هزار و 103 تن شیر از دامداران استان است.

وی در ادامه از برداشت هزار تن شبدر در شهرستان لنگرود خبر داد و افزود: شبدر برسیم یکی از گیاهان علوفه ای است که هر ساله معمولا به عنوان کشت دوم در اراضی شالیزاری استان گیلان کشت می شود و برای هر هکتار کشت شبدر 50 کیلو کود اوره مصرف می شود.

روحی عنوان کرد: با کشت شبدر برسیم علاوه بر برداشت علوفه جهت تعلیف دامها با به زیرخاک بردن آخرین چین همراه با شخم به عنوان کود سبز سرشار از ازت موجب تقویت خاک شده و در کشت بعدی کود ازته کمتری به کار می رود.

وی ادامه داد: در سال زراعی جاری 40 هکتار از اراضی شالیزاری شهرستان لنگرود به زیر کشت این گیاه علوفه ای رفته است که به دلیل مساعد بودن شرایط جوی از وضعیت سبز مطلوبی برخوردار است.