کوه نورالشهدا عظیمیه در اقدامی نمادین از زباله پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، به مناسبت دهه مبارک فجر، کوهنوردان کرجی پیش از ظهر دوشنبه در حرکتی نمادین، ارتفاعات کوه نور عظیمیه این شهرستان را از زباله پاکسازی کردند.

در این حرکت نمادین فرهنگی اجتماعی 40 نفر از کوهنوردان شهرستان کرج شرکت کردند.

این کوهنوردان نیز با حضور در گلزار هشت شهید گمنام دوران دفاع مقدس در ارتفاعات نور الشهدا کرج با قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشتند.

همچنین کوهنوردان با برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر بام ارتفاعات عظیمیه کرج بار دیگر با آرمانهای والای امام راحل (ره )، شهدای گرانقدر و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.

مشارکت مردم در طرحهای زیست محیطی نقش اساسی در کاهش آلودگی ها دارد و به همین دلیل اداره حفاظت محیط زیست کرج در مناسبت های مختلف به اجرای طرحهای عمومی و آموزشی در زمینه مقابله با آلودگی زیست محیطی می پردازد.