19 طرح آب و فاضلاب شهری در سمنان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مرتضی عزالدین ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: برای بهره برداری از این پروژه ها 25 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی افزود: این طرحها شامل بهره برداری از چاه آب شرب در سرخه، شهمیرزاد، بسطام، دامغان، سمنان و شاهرود شاهرود بوده است.

به گفته وی، بهره برداری از ساختمان اداری میامی و امیریه، اتاق کلر زنی شهر درجزین، مخزن هوایی در شاهرود از دیگر طرح های بهره برداری شده در دهه مبارک فجر بوده است.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان سمنان از پوشش 100 درصدی جمعیت شهری از آب شرب بهداشتی در تمام 17 شهر استان سمنان خبر داد و گفت: در شهرهای استان 162 هزار اشتراک آب وجود دارد و جمعیت 480 هزار نفری شهری استان تحت پوشش خدمات آبفای استان سمنان هستند.