پلیس ساختمانهای متخلف کرج شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، امیر یزدی صبح دوشنبه در جلسه شورای اسلامی شهر کرج افزود: در حال حاضر برخی از پلیس ساختمانها در کرج به صورت غیرقانونی از شهروندانی که در حال احداث ساختمان هستند، پول می گیرند که این امر نیازمند برخورد جدی است.

وی ادامه داد: برخی از این پلیس ساختمانها به بهانه های مختلف از قبیل کمک به مساجد و هیئتها از شهروندانی که در حال احداث ساختمان هستند، پول می گیرند در حالیکه بسیاری از این شهروندان نیز از این امر بی خبر هستند.

این مسئول بیان کرد: در عین حال، برخی از آنها نیز این شهروندان را تهدید می کنند و می گویند اگر این پول را نپردازید، اجازه نمی دهیم ساختمان تکمیل شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: شهرداری کرج باید در اسرع وقت با این امر برخورد کند و اجازه ندهد پلیسهای ساختمان به امور غیرقانونی بپردازند.

یزدی اظهار داشت: البته پلیس ساختمانهای متخلف نباید اخراج شوند بلکه شهرداری باید آنها را در جاهای دیگر از جمله حلقه دره به کار گیرد.

وی یادآور شد: پلیس ساختمانها باید وسیله ای در جهت کاهش مشکلات ساخت و ساز باشند نه اینکه با عملکرد خود بر این مشکلات بیفزایند و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم کنند.