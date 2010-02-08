نظام سلامت کشور سالانه 10 هزار میلیارد تومان هزینه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز دوشنبه در مراسم افتتاح بخشهای آی سی یو، لاپاروسکوپی و آنژیوگرافی قلب بیمارستان حضرت رسول (ص) گفت: هزینه ‌های فراوانی در حال حاضر برای نظام سلامت انجام می‌شود که سالانه میزان آن 10 هزار میلیارد تومان است و روز به روز این هزینه ‌ها بیشتر می‌شود.

وی با تاکید بر حرکت در مسیر خودکفایی و در حوزه سلامت کشور، افزود: اگر غیر از این باشد، قطعا با چالشهای شدیدتری در آینده مواجه خواهیم شد.

وزیر بهداشت اشاره به استقلال حوزه سلامت کشور در تربیت نیروی انسانی متخصص، گفت: در زمینه دارو و درمان و تجهیزات پزشکی نیز فعالیتهای خوبی صورت گرفته است و شاخصهای بهداشتی و سلامتی نیز ارتقاء چشمگیری پیدا کرده که البته کافی نیست.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مردم نباید به جز رنج بیماری در هنگام ابتلا به بیماریها رنج دیگری داشته باشند، تصریح کرد: باید کاری بکنیم تا هر کس که به بیمارستانها مراجعه کرد بهترین خدمت به وی ارائه شود.

دستجردی همچنین به بازدید سرزده از بیمارستانها اشاره کرد و گفت: در بازدید از بیمارستان حضرت رسول (ص) مشاهده شد که نحوه رسیدگی به مردم خوب است و اورژانس این بیمارستان یکی از بهترین اورژانسهای بیمارستانی کشور است.

دکتر محمودرضا آل بویه، رئیس بیمارستان حضرت رسول (ص) نیز در این مراسم در خصوص بخشهایی که امروز در این بیمارستان افتتاح شد، گفت: بخش ICU دارای 11 تخت است که با هزینه 65 میلیون تومان بازسازی شده که وزارت بهداشت تنها پنج تخت این بخش را داده است. اتاق عمل یکپارچه لاپاروسکوپی نیز دارای قابلیت پخش زنده اعمال جراحی از طریق اینترنت است و بخش آنژیوگرافی قلب با هزینه بیش از دو میلیارد تومان با کمک بخش خصوصی تاسیس شده است.