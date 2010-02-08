درآمدهای استان مرکزی 42 درصد افزایش یافت

ابوالفضل کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از ابتدای سال تاکنون سه هزار و 526.1 میلیارد ریال شامل درآمدهای عمومی و ملی بوده است.

وی گفت: از این میزان دو میلیون و 287 میلیارد ریال مربوط به درآمدهای عمومی استان شامل مالیات مستقیم و غیرمستقیم، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات، جرائم و تخلفات، مالکیت دولتی و سایر درآمدهای متفرقه وصول شده است.

وی افزود: در این مدت میزان وصولی درآمدهای ملی استان، بیش از یک هزار و 238 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 64.4درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: اداره کل امور مالیاتی استان با وصول 94 درصد از درآمدهای عمومی استان، رتبه اول وصولی در بین سایر دستگاه های اجرایی استان را کسب نموده است.

کریمی گفت: در این مدت یک هزار و422.5 میلیارد ریال، درآمدها از مالیاتهای مستقیم وصول شده که 66.2 درصد کل درآمدهای مالیاتی استان را شامل می‌ شود.

وی افزود: درآمدهای حاصل از وصول مالیاتهای غیرمستقیم استان در همین مدت 726.8 میلیارد ریال شامل مالیات برکالاها و خدمات بوده که33.8 درصد از کل درآمدهای مالیاتی استان را شامل می شود.

کریمی یاد آور شد: سهم درآمدهای حاصل از مالکیت دولتی در استان یک دهم درصد، درآمدهای حاصل از ارائه خدمات 3.3 درصد درآمدهای حاصل از جرائم و تخلفات با1.6 درصد و سهم درآمدهای متفرقه حدود نیم درصد می‌باشد.

وی گفت: میزان درآمدهای حاصل از مجموع واگذاری دارایی های سرمایه‌ای و مالی استان در این مدت 13.4 میلیارد ریال است که شش دهم درصد درآمدهای وصولی استان را شامل می شود.