به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، درحالی که تابلو ورودی شهر فولکلینگن واژه خوش آمدید را به زبانهای آلمانی، فرانسه، اسپانیایی و دانمارکی نوشته مهاجران مسلمان این شهر چندان احساس نمی کنند ورود آنها به این شهر خوش آمد گفته شده است.

جامعه مسلمان این شهر مسجد کوچکی در ساحل رودخانه "زار" اداره می کند و اخیرا درخواست ساخت مناره کوچکی روی بام آن را مطرح کرده است، درخواستی که واکنشهای شدیدی به دنبال داشت و تداعی کننده همه پرسی نوامبر سال 2009 در سوئیس بود که به ممنوعیت ساخت مناره منتهی شد.

در جلسه ای که طی چند روز گذشته در این شهر برگزار شد بسیاری از ساکنان محلی مخالفت خود را با ساخت مناره اعلام کردند و براساس گزارش روزنامه تاگس سایتونگ چاپ برلین بسیاری علت مخالفت خود را نفوذ مسلمانان در شهر دانسته اند.

مسلمانان در طرح درخواستی خود ساخت مناره ای را با هشت متر طول روی بام مسجد درخواست کرده بودند. عدنان عطاکی رهبر جامعه مسلمان این شهر همچنین به ساکنان محلی اطمینان داده است که قرار نیست از این مسجد برای پخش طنین اذان استفاده شود و نصب آن تنها جنبه تزئینی خواهد داشت.

این درحالی است که همه با این طرح مخالف نبوده اند عده ای اظهار داشتند ساخت یک مناره تزئینی می تواند برای شهری که دارای یک مسجد است جذاب به نظر برسد، علاوه بر این با توجه به اینکه 10 درصد از جمعیت شهر فولکلینگن را مهاجران و بیشتر مسلمانان تشکیل داده اند این مناره می تواند بیانگر آزادی مسلمانان در ساخت مناره تلقی شود.

این بحثها و گفتگوها در شهر فولکلینگن بار دیگر نشان دهنده این است که به چه سرعتی لحن افراط گرایانه و راست گرایانه در رابطه با موضوعات مربوط به اسلام در اروپا رشد کرده است.

برخی افراط گرایان راست گرا در این شهر که دو نفر از آنها عضو شورای شهر هستند مدعی شده اند مناره نماد استیلای مسلمانان در این شهر است و در این رابطه به سخنرانی اردوغان نخست وزیر ترکیه اشاره کرده اند که در سال 2008 در کلن ایراد شد. وی در این سخنرانی مساجد را به پناهگاه سربازان، مناره را به سرنیزه، گنبد را به کلاه خود و مومنان را به سربازان تشبیه کرده بود.

مخالفان ساخت مناره به دنبال احتمال برگزاری همه پرسی در شهر فولکلینگن برای ممنوعیت ساخت مناره هستند.