به گزارش خبرگزاری مهر ، قاسم نوده فراهانی در نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با هیئت رئیسه شورای اصناف کشور گفت: اجرای طرح ساماندهی مشاغل، مشکلات اجتماعی و اقتصادی زیادی را به همراه دارد، ضمن اینکه اجرای این طرح، صدمات جبران ناپذیری را به بدن اصناف وارد خواهد کرد و با توجه به وضعیت فعلی نوعی موازی کاری و صرف بیهوده انرژی و اتلاف وقت است.

رئیس شورای اصناف کشور با اشاره به اینکه برای ایجاد اشتغال راههای موثرترو آسان تری وجود دارد که اجرای آن بسیار آسانتر و قانونمندتراست ، تاکید کرد : وزارت کار و امور اجتماعی اگر برخی از مشکلات قانون کار را اصلاح کند اصناف بخش مهمی از اشتغال کشور را حل خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه شورای اصناف کشور به دنبال ایجاد رابطه و همکاری موثر با مجلس به خصوص کمیسیون های مرتبط است ، تصریح کرد : حضور نمایندگان اصناف در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی به کارشناسی طرحهای مربوطه کمک خواهد کرد .

همچنین در این نشست جلال الدین محمد شکریه نایب رئیس اول شورای اصناف کشور نیز با تاکید براینکه اجرای طرح مشاغل خانگی ، باعث بی انگیزگی اتحادیه ها، مجامع امور صنفی و فعالان صنفی خواهد شد ، افزود : اجرای این طرح با توجه به دلیل عدم کارشناسی ، مشکلات فراوانی را به همراه خواهد داشت .

وی با اشاره به اینکه قانون نظام صنفی باید هماهنگی لازم را با اصل 44 قانون اساسی داشته باشد ، اضافه کرد : برای موفقیت در اجرای اصل44قانون اساسی باید نگاه دولتی در واگذاری ها برداشته شود .

شکریه با اشاره اینکه متاسفانه هم اکنون واگذاری ها با آنچه در اصل 44 قانون اساسی عنوان شده همخوانی ندارد، اظهار داشت: برای اجرای موثراصل 44 قانون اساسی ، قانون نظام صنفی نیز باید با توجه به شرایط روز تدوین شود .

سعید ممبینی نایب رئیس شورای اصناف کشور نیز با اشاره به اینکه تعداد واحدهای صنفی و گستردگی آنان در کل کشور یک پتانسیل بی نظیر برای اصناف و ایجاد اشتغال برای کشور است، تصریح کرد : اصناف با داشتن7635 اتحادیه و 318 مجمع امور صنفی و سه میلیون واحد صنفی مساعدترین و مناسبترین بخش برای ایجاداشتغال هستند ، زیرا فراگیری بالای این بخش قابل مقایسه با سایر بخش ها نیست.

نایب رئیس شورای اصناف کشور با تاکید بر حضور تاثیر گذار اصناف در عرصه های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و ...کشور در دوران قبل و بعد از انقلاب ، اظهار داشت : جایگاه اصناف در جامعه بسیار رفیع و آثار فعالیت آنها در هر جامعه بسیار تعیین کننده و مهم است.

ممبینی به حضور تاثیرگذار و تعیین کننده اصناف در انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت : این گستردگی حضور اصناف و تاثیـر گـذاری آنان در انتخـابات متاسـفانه توسـط برخی نمایندگان منتخب مردم در مجـلس نادیده گرفته می شود.

همچنین در این نشست ارسلان فتحی پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز ضمن تاکید بر تداوم همکاری نزدیک با اصناف ، گفت : در کمیسیون اقتصادی مجلس زمینه جهت حضور روسا و کارشناسان اصناف در بررسی طرحهای مرتبط با اصناف فراهم است.

فتحی پور در زمینه اصلاح قانون نظام صنفی نیز گفت : اگر دولت در زمینه ارسال اصلاحیه قانون نظام صنفی به مجلس وقت کافی ندارد، رئیس شورای اصناف کشور اصلاحیه را بصورت لایحه به مجلس ارسال کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین به دبیر این کمیسیون یادآور شد، نمایندگان اصناف مجازند در زمینه طرح های مرتبط با اصناف در جلسات کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی حضور داشته باشند . همچنین فتحی پور بر تداوم همکاری و ادامه جلسات مشترک شورای اصناف با کمیسیون اقتصادی تاکید کرد.