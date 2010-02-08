فرآیند تاسیس مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله افشار معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای رفع نیاز آموزشی بخش های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدمات و فرهنگ و هنر در سراسر کشور به خصوص مناطق محروم و کمتر توسعه یافته پس از انجام امکان سنجی و نیازسنجی آموزشی تعیین و نتیجه در کمیته تخصصی علمی کاربردی شورای گسترش آموزش عالی کشور بررسی و لزوم تاسیس مرکز آموزش عالی علمی کاربردی به تصویب می‌رسد.

وی افزود: مصوبات جهت تایید نهایی و اخذ موافقت اصولی به شورای گسترش آموزش عالی کشور ارسال و پس از ابلاغ موافقت اصولی، دانشگاه در سطح استان مربوطه اقدام به فراخوان و اطلاع رسانی از طریق جراید و صدا وسیما می کند.

معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی گفت: متقاضیان فرم های مورد نیاز را از طریق واحدهای استانی ذیربط دانشگاه اخذ کرده و مستندات را در زمانهای مقرر تکمیل می کنند.