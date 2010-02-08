کتیبه 700 ساله مسجد جامع یزد به سرقت رفت

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این کتیبه سنگ نوشته ای متعلق به قرن هشتم در سال 777 هجری قمری بوده و در متن آن نام مبارک 14 معصوم نوشته شده بود.

این سنگ نوشته نشان می‌ داد که یزدیها از ابتدای پذیرش اسلام شیعه بوده و هنوز هم هستند و این سنگ نیز این تاریخ را نشان می دهد.

ابعاد این سنگ 34×50 سانتیمتر بوده که در تریاس (هشتی) ورودی مسجد قرار داشت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در این باره اظهار داشت: سرقت صحت دارد و چندی پیش نیز اتفاق افتاده است اما به دلایل امنیتی و از آنجا که آگاهی و اداره اطلاعات مشغول کار بر روی این پرونده سرقت بودند، از ما خواستند تا این موضوع خبری نشود.

عزیزالله سیفی افزود: البته یکی از خبرگزاریها در این زمینه مصاحبه هایی با برخی مسئولان انجام داده که این امر سبب جوسازی و سخت تر شدن کار پلیس آگاهی شد.

وی در مورد نحوه سرقت این کتیبه ارزشمند بیان داشت: سارقان با استفاده از تاریکی شب و البته غفلت و خواب آلودگی نگهبانی که توسط هیئت امنای مسجد تعیین شده بود، از پشت بام مسجد وارد شدند و سنگ را به سرقت بردند.

سیفی خاطرنشان کرد: البته تصاویر به طور کامل به وسیله دوربین‌ های مدار بسته ضبط شده و پلیس با این مدرک کار خود را آغاز کرد.

وی عنوان کرد: این که گفته می شود این کتیبه از کشور خارج شده، بی اساس است و پلیس دو سارق را دستگیر کرده است.

به گزارش مهر، یک منبع آگاه نیز اعلام کرد: این سنگ چند سال پیش نیز توسط سارقان از جا کنده شد و بخشی از کاشی کاریهای اطراف را خراب کرده بود اما به علت بسته بودن درب مسجد و سنگینی سنگ امکان خروج سنگ از مسجد فراهم نشده بود.