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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۲۳

کتیبه 700 ساله مسجد جامع یزد به سرقت رفت

کتیبه 700 ساله مسجد جامع یزد به سرقت رفت

یزد - خبرگزاری مهر: کتیبه مسجد جامع یزد که بیش از 700 سال قدمت داشت و به نوعی شناسنامه مسجد جامع یزد به شمار می‌رفت، چندی پیش‌ توسط عده‌ای سرقت شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، این کتیبه سنگ نوشته ای متعلق به قرن هشتم در سال 777 هجری قمری بوده و در متن آن نام مبارک 14 معصوم نوشته شده بود.

این سنگ نوشته نشان می‌ داد که یزدیها از ابتدای پذیرش اسلام شیعه بوده و هنوز هم هستند و این سنگ نیز این تاریخ را نشان می دهد.

ابعاد این سنگ 34×50 سانتیمتر بوده که در تریاس (هشتی) ورودی مسجد قرار داشت.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد در این باره اظهار داشت: سرقت صحت دارد و چندی پیش نیز اتفاق افتاده است اما به دلایل امنیتی و از آنجا که آگاهی و اداره اطلاعات مشغول کار بر روی این پرونده سرقت بودند، از ما خواستند تا این موضوع خبری نشود.

عزیزالله سیفی افزود: البته یکی از خبرگزاریها در این زمینه مصاحبه هایی با برخی مسئولان انجام داده که این امر سبب جوسازی و سخت تر شدن کار پلیس آگاهی شد.

وی در مورد نحوه سرقت این کتیبه ارزشمند بیان داشت: سارقان با استفاده از تاریکی شب و البته غفلت و خواب آلودگی نگهبانی که توسط هیئت امنای مسجد تعیین شده بود، از پشت بام مسجد وارد شدند و سنگ را به سرقت بردند.

سیفی خاطرنشان کرد: البته تصاویر به طور کامل به وسیله دوربین‌ های مدار بسته ضبط شده و پلیس با این مدرک کار خود را آغاز کرد.

وی عنوان کرد: این که گفته می شود این کتیبه از کشور خارج شده، بی اساس است و پلیس دو سارق را دستگیر کرده است.

به گزارش مهر، یک منبع آگاه نیز اعلام کرد: این سنگ چند سال پیش نیز توسط سارقان از جا کنده شد و بخشی از کاشی کاریهای اطراف را خراب کرده بود اما به علت بسته بودن درب مسجد و سنگینی سنگ امکان خروج سنگ از مسجد فراهم نشده بود.

کد مطلب 1032195

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