اصلاح دوباره اساسنامه مدارس غیردولتی پس از سه سال معطلی

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب افزود: اساسنامه مدارس غیردولتی که در نسخه های مختلف طراحی شده را مطالعه کردیم و لازم است بار دیگر اصلاح شود.

قرار بود نسخه نهایی اساسنامه مدارس غیردولتی که از سه سال پیش تهیه و برای دومین بار اصلاح شد طی ماههای گذشته در هئیت دولت تصویب شود اما به دلیل تغییر وزیر آموزش و پرورش و نگاه جدید حاجی بابایی به مدارس غیردولتی بار دیگر این اساسنامه دستخوش تغییر قرار گرفت.

معاون مشارکتهای مردمی و مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که " اصلاح این اساسنامه چگونه می تواند اجرا شود در حالی که پیش از این نسخه نهایی برای تصویب به دولت فرستاده شده است؟" گفت: مشکلی نیست چرا که نسخه نهایی نیست و می توان دیدگاههای جدید را به آن اضافه کرد.

تاسیس صندوق حمایت از مدارس غیردولتی که برخی کارشناسان آموزشی آن را اقدام دولت برای جلوگیری از ورشکستگی این مدارس عنوان کرده اند، نیز در قالب همین اساسنامه قرار گرفته و مدیران مدارس غیردولتی مدتهاست که منتظر تصویب آن هستند.