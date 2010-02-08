کشتی میرزا کوچک خان در انتظار حمایت دولت

داریوش توکلی در گفتگو با مهر گفت: براساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار بود سفر کشتی میرزا کوچک و فعالیت اولین خط کشتیرانی مسافری داخلی بین بنادر شمال کشور به مناسبت دهه فجر و در 12 بهمن ماه آغاز شود اما این امر به دلیل فراهم نشدن شرایط مورد نیاز فعالیت این کشتی، محقق نشد.

مالک کشتی میرزا کوچک خان افزود: براساس این برنامه ریزی، قرار بود کشتی میرزا کوچک خان پس از گذشت مدتها، اولین سفر خود را از بندر انزلی آغاز و به سمت بندر نوشهر حرکت کند.

وی تصریح کرد : در حالی که برای پهلوگیری کشتی میرزا کوچک خان به زیر ساختهایی چون اسکله و ترمینال مسافری نیاز است اما نبود این زیرساختها در بنادر شمال کشور همچون انزلی تحقق راه اندازی خطوط مسافری دریایی بین بنادر مذکور و حتی بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر را با مشکل مواجه کرده است .

توکلی گفت: این در حالی است که برای راه اندازی خط کشتیرانی بین بنادر ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر همچون کشور آذربایجان در فروردین سال آینده ، مذاکراتی صورت گرفته و توافقاتی نیز انجام شده است.

وی با بیان اینکه کشتی میرزا کوچک خان همچنان درآبهای بندر انزلی پهلو گرفته است، گفت: در حال حاضر برای پهلودهی به کشتی میرزا کوچک خان و به منظور تردد مسافران به این کشتی ،ناچاریم از یک فروند شناور دیگر که حد فاصل کشتی میرزا کوچک خان و اسکله قرار می گیرد استفاده کنیم .

توکلی اضافه کرد : در صورتی که این زیرساختها در بنادر شمال کشور فراهم نشود فعالیت کشتی میزرا کوچک خان در این دریا برای همیشه متوقف خواهد شد .

مالک کشتی میرزا کوچک با بیان اینکه حضور کشتی های مسافری تحث پرچم ایران همچون کشتی های تجاری به تثبیت موقعیت ایران در دریا کمک خواهد کرد، اظهار داشت: کشتی میرزا کوچک خان تنها کشتی مسافری ایران در دریای خزر است و بدون تردید تنها کشتی مسافری ایران نیز نخواهد بود اما در صورتی که زیرساختهای مسافری مناسبی در بنادر شمال کشور ایجاد نشود سرمایه گذاری های انجام شده در این بخش از بین خواهد رفت و جذب سرمایه گذاران دیگر نیز محقق نخواهد شد.

توکلی خواستارحمایت رئیس جمهوری از حضور ناوگان مسافری ایران دردریای خزر و کشتی میرزا کوچک خان شد و گفت : بدون حمایت رئیس جمهوری ، دولت و دیگر مسئولان موضوع حمل و نقل دریایی مسافر و گردشگری دریایی در دریای خزر محقق نخواهد شد. وی اضافه کرد :در حالی که بنادر شمالی ما فاقد زیر ساختهای لازم مسافری است کشورهای حاشیه دریای خزر در حال توسعه فعالیتهای مسافری خود در این دریا هستند.