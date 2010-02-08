رایانه های نسل آینده با سرعت نور کار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان موسسه تکنولوژی ماساچوست اولین لیزر ژرمانیومی را ساختند این لیزر قادر است امواج نور را به یک وسیله حمل و نقل اطلاعات در دمای محیط و با سرعت بالا تبدیل کند.

این دستگاه لیزر جدید اولین گام به سوی جایگزینی اتصالات الکتریکی کنونی با دسته پرتوهای نوری است در حقیقت مدارات نوری می توانند اطلاعات بیشتر و سریعتری را انتقال دهند این فناوری می تواند در نسل آینده پردازشگرها مورد استفاده قرار گیرد.

از میان سیستمهایی که تاکنون برای انتقال اطلاعات فرض شده اند، می توان به نانوذرات، مولکولهای ارگانیکی ویژه و لیزرها اشاره کرد.

این سه سیستم اجازه می دهد اطلاعات از طریق تراشه با سرعت بسیار بالایی منتقل شوند تاکنون لیزرهای بسیار سریعی ساخته شده بود که بر پایه آرسنیک گالیم قرار داشتند اما آرسنیک گالیم عنصر بسیار گرانی است و به خصوص این عنصر را نمی توان در مدت ساخت تراشه های سیلیکونی وارد تراشه کرد و تنها می توان پس از ساخت پردازشگر، آرسنیک گالیم را به آن افزود.

این درحالی است که دانشمندان MIT موفق شدند لیزری را ایجاد کنند که با تراشه سیلیکونی یکپارچه شده است این لیزر بر پایه هیدرید ژرمانیوم قرار دارد و در دمای محیط عمل می کند.

براساس گزارش Science Centric، این دانشمندان در این خصوص اظهار داشتند: "ادغام بین ژرمانیوم و مدارات نوری با سرعت بالا، بسیار عالی است این کشف می تواند در مدت چند سال آینده منجر به ساخت رایانه هایی شود که با سرعتی نزدیک به سرعت نور می توانند اطلاعات را انتقال دهند."