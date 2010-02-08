جشنواره استانی کاروان باران با حضور شاعران برجسته کشور رونق گرفت

دبیر اجرایی سوگواره شعر عاشورایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استاد حمید سبزواری شاعر برجسته و پیشکسوت انقلابی و استاد سید حمید برقعی و سعید حدادیان از میهمانان و سخنرانان ویژه مراسم اختتامیه سوگواره با کاروان خواهند بود.

داود صلاحی ضمن اعلام اینکه تعداد و کیفیت بالای آثار ارسالی، کمیته ادبی را شگفت زده کرد، افزود: تعداد اشعار ارسالی 325 اعلام شده بود که با درخواست کمیته ادبی به دلیل قوت و کیفیت بالای آثاری که پس از پایان مهلت مقررارسال شده بود، به تعدادی از این آثار ترتیب اثر داده شد.

وی گفت: بر این اساس میزان آثار ارسالی به دبیرخانه سوگواره به 391 نفر در دو بخش اصلی و ویژه رسید.

صلاحی خاطرنشان کرد: از این تعداد351 اثر در قالب بخش اصلی و 40 اثر در قالب بخش ویژه به کمیته ادبی سوگواره تحویل شد که حدود نیمی از اشعار در بررسیهای اولیه کمیته ادبی از بخش مسابقه حذف شدند که تعداد معدودی دارای ضعف فنی یا محتوایی بود و ما بقی آنها قدرت رقابت با سایر آثار را نداشتند.

دبیر اجرایی سوگواه عاشورائی با کاروان باران همچنین خاطر نشان کرد طبق آمار 104 نفر از استان تهران و 13 نفر از سایر استانها آثار خود را به دبیرخانه ارسال کرده بودند که طبق قانون سوگواره، 42 شعر از 13 شاعر استانها نیز ار دور مسابقه خارج شدند.

وی در پایان زمان برگزاری مراسم اختتامیه سوگواره را سه شنبه 20 بهمن اعلام کرد و یادآور شد در این مراسم که از ساعت 14 تا 17 در سالن میلاد برگزار خواهد شد به 20 اثر برگزیده در دو بخش اصلی و پنج اثر برگزیده در بخش وی‍ژه جوایزی شامل سکه بهار آزادی، لوح تقدیر و تندیس سوگواره اهداء می شود.