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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۵۰

یک عضو مجلس این کشور خبر داد:

طرح امنیتی ویژه در آستانه انتخابات پارلمانی عراق

طرح امنیتی ویژه در آستانه انتخابات پارلمانی عراق

یکی از اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از طرح امنیتی ویژه برای افزایش امنیت و ناکام گذاشتن توطئه های تروریست ها در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن السنید در گفتگو با روزنامه الصباح چاپ عراق اظهار داشت: سرویس های امنیتی عراق در آستانه انتخابات پارلمانی این کشور تدابیر امنیتی شدیدی را برای جلوگیری از وقوع حملات تروریستی اتخاذ کرده اند.

وی خاطرنشان کرد که وزارتخانه های دفاع، کشور و سرویس های امنیتی و اطلاعاتی عراق با هماهنگی یکدیگر طرحی را برای افزایش امنیت در سرتاسر عراق در آستانه برگزاری انتخابات آماده کرده اند که نوری المالکی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح نیز بر آن نیز نظارت دارد.

السنید بنا به دلایل امنیتی از توضیح بیشتر درباره جزئیات این طرح خودداری کرد.

انتخابات پارلمانی عراق قرار است هفتم مارس( شانزدهم اسفند) برگزار می شود.

کد مطلب 1032215

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