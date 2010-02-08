  1. هنر
  2. سایر
۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۲:۴۸

جایزه ادبی استرالیا-آسیا منحل شد

جایزه ادبی استرالیا-آسیا منحل شد

جایزه کتابهای ادبی استرالیا- آسیا که یکی از گرانترین جایزهای ادبی در منطقه اقیانوس آرام بود از سوی دولت استرالیا منحل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سی‌بی‌سی نیوز، این جایزه که 110 هزار دلار استرالیا به برنده خود اهدا می‌کرد از سوی دولت تازه به قدرت رسیده این کشور برچیده‌شد.

جان دی وزیر هنر استرالیا  درباره علت حذف این جایزه عنوان کرد: دولت ایالتی در حال حاضر از نظر مالی تحت فشار بسیاری نسبت به دو سال پیش است و از این رو امکان ادامه این جایزه در دراز مدت وجود ندارد.

جایزه کتاب استرالیا- آسیا بین نویسندگان قاره اقیانوسیه و آسیا به صورت دوسالانه برگزار می‌شد که در سال 2008  تنها جایزه این مسابقه به دیوید مالوف به خاطر مجموعه داستانش رسید.
کد مطلب 1032216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها