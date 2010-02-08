جایزه ادبی استرالیا-آسیا منحل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سی‌بی‌سی نیوز، این جایزه که 110 هزار دلار استرالیا به برنده خود اهدا می‌کرد از سوی دولت تازه به قدرت رسیده این کشور برچیده‌شد.



جان دی وزیر هنر استرالیا درباره علت حذف این جایزه عنوان کرد: دولت ایالتی در حال حاضر از نظر مالی تحت فشار بسیاری نسبت به دو سال پیش است و از این رو امکان ادامه این جایزه در دراز مدت وجود ندارد.



جایزه کتاب استرالیا- آسیا بین نویسندگان قاره اقیانوسیه و آسیا به صورت دوسالانه برگزار می‌شد که در سال 2008 تنها جایزه این مسابقه به دیوید مالوف به خاطر مجموعه داستانش رسید.



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