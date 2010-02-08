34 طرح عمرانی در گناوه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، جهت آغاز عملیات و افتتاح این تعداد پروزه اعتباری بالغ بر 30 میلیارد و 232 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

افتتاح پروژه ایمن سازی ورودی و خروجی و احداث بلوار روستای چهارروستایی از توابع بخش ریگ، افتتاح سه خانه عالم در روستاهای چهارروستایی، محمدصالحی و جزیره شمالی، افتتاح آموزشگاه ابتدایی سه کلاسه شهید بیژنی روستای پوزه گاه بخش ریگ، بهره برداری از سالن ورزشهای رزمی بندرگناوه، واگذاری 16 واحد مسکونی درقالب طرح مسکن مهر به فرهنگیان شهرستان، افتتاح اورژانس اجتماعی 123 شهرستان گناوه بخشی از مهمترین پروژه های مورد بهره برداری این شهرستان به شمار می رود.

بهره برداری از کتابخانه های عمومی روستای محمدصالحی، افتتاح جاده دسترسی سایت پرورش میگوی رودشور و بندرریگ و همچنین دریچه کنترل ورودی آب دریا به سایت رودشور، برقرسانی به روستای سمندکی از دیگر طرحهای افتتاحی به مناسبت گرامیداشت دهه مبارک فجر در شهرستان گناوه بوده است .

همزمان با بهره برداری از این طرح عملیات اجرایی دو طرح دانشگاه پیام نور شهرستان گناوه، احداث پژوهشگاه و مرکز فناوری خلیج فارس و کتابخانه در این شهرستان نیز آغاز شد.