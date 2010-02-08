"آواتار" همچنان در اکران جهانی صدرنشین است

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر این فیلم که هفته گذشته در 9 رشته نامزد جایزه اسکار شده هم اکنون در 10523 سالن سینمای 120 کشور به نمایش خود ادامه می دهد و مجموع فروش اکران جهانی خود را به 1.580 میلیارد دلار رسانده است.



این در حالی است که "آواتار" پس از هفت هفته صدر نشینی مطلق در اکران آمریکای شمالی این هفته جای خود را به فیلم "جان عزیز" داد.



میزان فروش فیلم در کشور های مختلف تا کنون به این ترتیب بوده است :چین (144.4 میلیون دلار)،فرانسه (141.4 میلیون دلار)،آلمان (117.3 میلیون دلار)،انگلستان (114.7 میلیون دلار)، روسیه (105.9 میلیون دلار) و ژاپن (107 میلیون دلار).



فیلم "شرلوک هلمز" با نقش آفرینی رابرت داونی جونیور و جود لا این هفته با فروش 16.6 میلیون دلاری در 57 کشور رتبه دوم جدول فروش اکران جهانی را در اختیارگرفته است.



جایگاه سوم جدول فروش هفتگی سینما های جهان در اختیار انیمیشن جدید والت دیزنی یعنی "شاهزاده و قورباغه"است.این فیلم هفته گذشته 15.3 میلیون دلار فروش داشت.



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