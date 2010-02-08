نمایشگاه عکس عاشورایی در یزد گشایش یافت

مدیرکل اداره ارشاد استان یزد در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با بیان اینکه در ترویج فرهنگ عاشورایی رسالت بزرگی بر عهده داریم، اظهار داشت: ترویج فرهنگ عاشورا با ارائه تصویر هنر تاثیر زیادی در انتقال پیام این واقعه بزرگ به مردم دارد.

محمود عالیشوندی با اشاره به سخن حضرت زینب (س) در رابطه با قیام عاشورا که فرمودند: «به خدا که چیزی جز زیبایی ندیدم»، افزود: بسیاری گمان می ‌کنند که مراسم اسلامی و شیعی ما همه با حزن و اندوه همراه است که البته حزن و اندوه بخشی جدایی ‌ناپذیر از واقعه عاشوراست اما در کنار آن وقایع بسیار زیبایی در این روز قابل درک است که برای به تصویر کشیدن آن باید متوسل به هنر شد.

وی افزود: هنر و هنرمند همواره توانسته از هر واقعه‌ ای از زاویه دیدگاه خود تصاویری بیافریند که این آثار گویاترین راویان حوادث به ویژه حادثه عاشورا هستند.

عالیشوندی با بیان اینکه در تاریخ حرکت‌ هایی شبیه به حرکت سیدالشهدا(ع) رخ داده است، خاطرنشان کرد: اما آنچه که حرکت امام حسین(ع) را عظیم، ماندگار و متمایز می‌کند، عشق به اسلام است.

وی ادامه داد: امام حسین(ع) به واقع امام عشق و حادثه کربلا روایتی از عشق و حزن و حسن است که این سه عنصر در عکس‌ های این نمایشگاه نیز به وضوح قابل مشاهده است.

عالیشوندی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: با انتشار فراخوان این جشنواره، 431 اثر با دو موضوع نماز ظهر عاشورا و آزاد به دبیرخانه ارسال شد که از این تعداد 85 اثر به مرحله نهایی راه یافت.

عالیشوندی خاطرنشان کرد: در روزهای آینده سه نفر از داوران بین‌المللی و اساتید عکاسی، آثار را قضاوت خواهند کرد و در روز اختتامیه نمایشگاه که در شهرستان صدوق برگزار می ‌شود، از نفرات برتر تجلیل خواهد شد.

نمایشگاه عکس ‌های عاشورایی از 19 تا 29 بهمن‌ ماه جاری در نگارخانه آفتاب فرهنگسرای امام علی(ع) واقع در بلوار دانشجوی یزد برای بازدید عموم دایر است.