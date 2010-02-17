طرح واگذاری مدارس به حوزه علمیه از دستور خارج نشده است

علی باقرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برنامه درسی، محور آموزش و پرورش و کانون تمام فعالیتهای مدارس اعم از دولتی، هئیت امنایی و وابسته به سازمانهای دیگر است، افزود: برنامه درسی چهار ویژگی مهم یعنی هدف، روش، محتوا و نظام ارزشیابی دارد که باید در تمام مدارس فارغ از وابستگیها دنبال شود.

معاون مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: وقتی ما به این نکته برسیم که مدارس بدون در نظر گرفتن اسمشان، هدف تبیین شده و اصلی نظام تعلیم و تربیت را دنبال می کنند دیگر نباید دغدغه واگذاری آنها را داشته باشیم.

بحث واگذاری مدارس به حوزه علمیه اولین بار در اردیبهشت امسال توسط "معاون مالی و اداری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران " مطرح شد. وی گفته بود: " تفاهم نامه واگذاری بیش از چهار هزار مدرسه در سراسر کشور به مدت پنج سال به امضای مدیر حوزه علمیه قم و وزیر آموزش و پرورش رسیده است." همچنین وزیر سابق آموزش و پرورش و معاون وی نیز به شکل ضمنی این موضوع را پذیرفته و تنها عدد چهار هزار مدرسه را تکذیب می کردند.

اما پس از مدتی مسئولان این وزارتخانه همچون حجت الاسلام ذوعلم رئیس همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش و معاون مشارکتهای مردمی این وزارتخانه سخنان ضد و نقیضی را درباره واگذاری مدارس به حوزه ارائه کردند که آخرین آنها توسط ذوعلم مطرح شد که از اصلاح تفاهم نامه واگذاری مدارس به حوزه علمیه خبر داده و گفته بود: در واقع بحث "واگذاری مدارس" به حوزه اصلاح و عنوان "مدارس وابسته" جایگزین آن می شود.

هدف از واگذاری مدارس تنها مدیریت آنها است و هدف، محتوا و نظام ارزشیابی در هیچ مدرسه ای تغییر نخواهد یافت علی باقرزاده

باقرزاده با تاکید بر اینکه سیاست کنونی وزارت آموزش و پرورش در بحث واگذاری مدارس افراط و تفریط نیست، افزود: تمام ذی نفعان در اداره مدارس اعم از بخش خصوصی، خانواده ها و هیئت امنایی باید بدنبال تسریع اهداف اصلی آموزش و پرورش باشند ولی ممکن است روشهای آنها برای رسیدن به این هدف متفاوت باشد.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی و مشارکتهای مردمی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: هدف از واگذاری ها تنها مدیریت است و هدف، محتوا و نظام ارزشیابی در هیچ مدرسه ای تغییر نخواهد یافت.

باقر زاده در پاسخ به این سئوال که " آیا می توان از سخنان شما این نتیجه را گرفت که واگذاری مدارس به ارگانها و سازمانهای دیگر در دولت دهم با هدف افزایش مشارکتهای مردمی دنبال می شود؟" گفت: بله همین طور هست اما بازهم تاکید می کنم که هدفها ثابت اند و شیوه رسیدن به آن متفاوت می شود. یک روش حوزوی بوده و دیگری خصوصی یا هئیت امنایی است و همه اینها در مسیر اصلی برنامه درسی حرکت می کنند.