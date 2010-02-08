پیلین از اوباما برای تاسیس نیروگاههای جدید هسته ای حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو. اس. ای. تودی، سارا پیلین که روز گذشته در "کنوانسیون ملی تی پارتی" (Tea party) صحبت می کرد از تاکید اوباما برای ساخت نیروگاههای جدید هسته ای استقبال کرد.

وی گفت: من از رئیس جمهوری حداقل برای ذکر نیروگاه هسته ای در سخنرانی سالیانه اش تشکر می کنم اما نیاز به اقدامات بیشتری از سخن گفتن است.

پیلین که از او به عنوان یکی از کاندیداهای جمهوریخواهان برای دوره بعد انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شود خواستار سیاست انرژی وسیع تر از جمله استفاده ازنیروگاه هسته ای، انرژی بدون کربن، کاهش وابستگی به رژیم های خارجی و حفاری نفت در سواحل شد.

وی همچنین در سخنان خود از مثلث قدرت اوباما، نانسی پلوسی و هری رید در کنگره انتقاد کرد و گفت: ما به جای استاد حقوق که ایستاده و سخنرانی می کند نیاز به یک فرمانده کل قوا داریم.

یواس ای تودی می نویسد: انرژی هسته ای تنها حوزه ای بود که پیلین با اوباما در آن موافق بود و دیگر بخش های اظهارات این جمهوریخواه در مخالفت با رئیس جمهوری آمریکا بوده است.

اوباما در سخنرانی سالیانه خود در 27 ژانویه خواستار توسعه نسلی جدید از نیروگاههای هسته ای بعنوان راهی برای توسعه منابع انرژی با آلودگی کمتر شد.