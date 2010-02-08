افتتاح اولین بخش جراحی قلب باز در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، افتتاح بخش جراحی قلب باز بیمارستان علی‌ ابن ‌ابی ‌طالب(ع) زاهدان، در کنار مجموعه تخصصی قلب و عروق، وجود امکانات پیشرفته اکوکاردیوگرافی و تست ورزش، بخش آنژیوگرافی و بخش P.CCU، گام نهایی و اقدام اساسی در مسیر تکمیل چرخه درمان بیماران قلبی و عروقی در استان سیستان و بلوچستان است و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را به یکی از قطبهای ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی قلب و عروق تبدیل کرده و موجبات آرامش خاطر و رضایتمندی ساکنان بخش بزرگی از جنوب شرقی میهن اسلامی را فراهم می‌کند.

این بخش در فضایی معادل 882 متر مربع در محل بیمارستان علی‌ابن‌ابی‌طالب (ع) زاهدان و در مجاورت بخش آنژیوگرافی و بخش قلب، تجهیز و راه‌اندازی شده است.

پیش از این بیمارانی که نیاز به عمل جراحی قلب بازداشتند، می‌بایست با صرف هزینه‌های هنگفت و با تحمل فشارهای متعدد عصبی به سایر استانهای کشور مراجعه نمایند.