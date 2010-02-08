واکنش ضرغامی به نامه حجت الاسلام سیدحسن خمینی

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه عزت‌الله ضرغامی در پاسخ به نامه سیدحسن خمینی به این شرح است. جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسن خمینی با سلام، متقابلاً ایام خجسته سی و یکمین دهه فجر پیروزی انقلاب بزرگ اسلامی را به شما و خانواده معظم امام راحل (ره) تبریک می‌گویم و سلامتی و دوام عمر شما را از خداوند متعال خواهانم. به اطلاع جنابعالی می‌رسانم: 1 ـ برنامه‌های دهه فجر امسال گسترده‌تر از همیشه و با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت آرشیوی و تجارب گذشته با تولید بیش از 1000 ویژه برنامه در سیما، صدا، شبکه‌های استانی و برون‌مرزی و حوزه سیاسی سازمان و برای اقشار و سطوح مختلف جامعه در داخل و خارج کشور در حال پخش است.

2 ـ محور و هویت انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) است لذا در نوع این برنامه‌ها شخصیت جامع و استثنائی آن یگانه دوران در ابعاد مختلف مبارزاتی، سیاسی، فقهی، اخلاقی، عرفانی و سلوک رفتاری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3 ـ بررسیهای سالهای اخیر نشان می‌دهد که نسل جوان و حتی نسلهای گذشته از طریق برنامه‌های رسانه ملی با بسیاری از ویژگیهای شخصیتی و متعالی امام خمینی (ره) آشنا شده‌ و با او پیوندی مستحکم برقرار کرده‌اند. این در حالی است که به گفته شما دشمنان قسم خورده انقلاب و امام و رسانه‌های بیگانه و به اعتقاد من با همراهی ضد انقلاب داخلی و پشیمان شدگان و در راه ماندگان انقلاب سعی در مخدوش کردن چهره آن عزیز سفر کرده و نابودی راه نورانی او دارند.

4 ـ مستند "شاخص" یکی از این صدها ویژه برنامه رسانه ملی است که با بهره‌گیری از رهنمود اخیر رهبر معظم انقلاب که مفسر واقعی فرمایشات و سیره امام خمینی (ره) هستند تولید شده است. این مستند بر آن است که سلوک حکومتی امام عزیز را مورد بررسی قرار دهد و البته در این مسیر چهره مقتدر و سازش‌ناپذیر، مستدل و عقلانی، روشنگر و آگاهی‌بخش، متواضع، با محبت و مهربان، آرامش بخش و حتی همراه با طنز و مطایبه معظم له نیز مورد توجه قرار گرفته است.

سازندگان این مستند با ذکر تاریخ سخنرانی، شأن نزول آن و تبیین شرایط ویژه جامعه در آن مقطع زمانی نهایت امانتداری را به خرج داده‌اند. در این مستند روشنگری و اطلاع‌رسانی پیرامون امام و قانون، امام و بنی‌صدر، امام و فلسطین، امام و مردم، امام و جمهوری اسلامی، امام و ولایت فقیه؛ امام و گروهکها و ... که از اساسی‌ترین موضوعات مورد نیاز در جامعه است مورد بررسی قرار گرفته است.

نگاه ما به امام نه صرفاً به عنوان یک شخصیت مقطعی و کاریزماتیک و پدری مهربان و عارف بلکه در جایگاه یک مصلح بزرگ جهانی و ارائه‌دهنده تئوری نجات‌بخش و مترقی "ولایت فقیه" برای هدایت آحاد انسانها تا ظهور منجی عالم بشریت روحی له‌الفداء است و همکاران آگاه و متعهد ما دقیقاً در راستای این هدف متعالی و ترسیم جامعیت شخصیت حضرت امام (ره) تلاش کرده‌اند.

5 ـ چارچوب مستند شاخص مشابه مستند قبلی "امام روح الله" است که از ناحیه جنابعالی و موسسه نشر آثار حضرت امام (ره) مورد تحسین و تقدیر قرار گرفت. نکته تأمل برانگیز این است که در این فاصله کوتاه زمانی چه اتفاقی رخ داده که شاخصهای قضاوت اطرافیان شما را تا این حد دگرگون ساخته است. از من خواسته‌اید که از یاران نزدیک امام دعوت کنم تا درباره امام صحبت کنند و موضوع روشن شود. پخش مستند سخنان این یاران نزدیک که در همان شرائط زمانی سخن گفته و اعلام موضع کرده‌اند بسیار واقعی‌تر و باورپذیرتر است تا امروز و اتفاقاً ارزش هنری و حرفه‌ای مستند نیر به همین است هر چند که تحلیلهای تکمیلی بسیاری از آنان در شرایط فعلی به جای خود مفید و قابل استفاده است.

6 ـ همانگونه که اشاره کرده‌اید خودتان این برنامه را ندیده و به "منابع موثق" اکتفا نموده‌اید. توقع زیادی نیست که از شما بخواهم یا شخصاً قسمتهایی از این مستند را ببینید و یا سرزده به میان مردم و اجتماعات آنان خصوصاً پابرهنگان جنوب شهر که امام (ره) تا آخرین لحظه یک موی آنان را به کاخ نشینان نداد بروید و با آنان در مورد این برنامه و دیگر برنامه‌های مربوط به امام در رسانه ملی صحبت کنید.

7 ـ آیا پاداش این همه تلاش برای نشان دادن چهره نورانی آن امام بزرگ به هنرمندانف برنامه‌سازان، دوستداران و علاقمندان آن عزیز سفر کرده در رسانه ملی عباراتی نظیر غیرصادقانه، تحریف آمیز، خشن، شخصیت دست ساخته سیما، فرسنگها فاصله با حقیقت امام، اشتباه فاحش، چشم پوشی از هزاران هزار جلوه رأفت و محبت امام، مخدوش کردن چهره عارف کامل، مهربان و مقتدر ، نیاز به تذکر کتبی و ... است ؟! نمی‌خواهم رنجنامه بنویسم که یکبار برای همیشه پدر رنج کشیده شما از طرف همه ما بچه‌های انقلاب آن را به یادگار گذاشته است.

سخن این است همانگونه که به حکم وظیفه فرزندی امام اعتراض جدی به اقدامات صدا و سیما دارید ای کاش همین گونه هم نسبت به حوادث 8 ماه گذشته و جفائی که دشمنان انقلاب و اسلام به اساس نظام جمهوری اسلامی و میراث گرانبهای امام کردند و بغض و کینه سالیان خود را در کوچه و خیابان فریاد زدند بیانیه می‌دادید و آن اقدامات شرم‌آور را نیز محکوم می‌کردید.



با شما ناگفته‌های فراوان دیگری نیز دارم. این مقدار هم صرفاً به دلیل علنی شدن دستخط مستقیم جنابعالی بود که تصور آن نمی‌رفت. با این همه، مجموع این دو نامه مایه خیر و برکت و خلق انگیزه و ظرفیت جدیدی برای بررسی همه جانبه‌ رویدادها و سلوک حکومتی امام عزیز در دهه اول انقلاب است همان ده سالی که رهبر فرزانه انقلاب در مورد آن فرمودند: دوران ده ساله‌ حیات مبارک امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) ، الگو و نمونه‌ حیات جامعه‌ انقلابی ماست و خطوط اصلی انقلاب همان است که امام ترسیم فرمودند. دشمنان خام طمع و کوردل که گمان کردند با فقدان امام خمینی دوران جدید با مشخصات متمایز از دوران امام خمینی (قدس سره) آغاز شده است سخت در اشتباه‌اند. امام خمینی یک حقیقت همیشه زنده است. نام او پرچم این انقلاب و راه او راه این انقلاب و اهداف او اهداف این انقلاب است.