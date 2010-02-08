اگر دولت همراهی کند سالیانه 30 کیلومتر خط مترو احداث می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف روز دوشنبه در مراسم بهره برداری رسمی از مسیر توسعه شمالی خط یک متروی تهران حدفاصل ایستگاه های قلهک تا قیطریه ضمن تبریک دهه فجر و همچنین قدردانی از همه پرسنل شهرداری خصوصا متروی تهران اظهار داشت: مشکلات در بحث توسعه مترو وجود دارد اما همانطور که به مردم قول دادیم کار خود را انجام می دهیم. این مشکلات متعلق به من که مدیر شهر هستم است و مردم نباید غصه مشکلات را بخورند و زحمت آن را به دوش بکشند، ما باید مشکلات را حل و فصل کنیم.

وی افزود: همانطور که در آغاز حضورم در مجموعه شهرداری اعلام کرده ام، توسعه مترو از اساسی ترین برنامه های ما در حوزه مدیریت شهری است. در سال های گذشته سالیانه به طور متوسط 5/2 کیلومتر خط مترو در تهران احداث شده است که این رقم هم اکنون به 15 کیلومتر در سال رسیده است و قابلیت افزایش بیشتر را نیز داراست.

شهردار پایتخت ادامه داد: هم اکنون بهترین کارخانه واگن سازی در تهران احداث شده که این کارخانه می تواند به شهرهای دیگر کشور نیز سرویس دهد. متخصصان و امکانات خوبی در اختیار داریم و تجهیزات جدیدی نیز خریداری شده که مشکلات گمرک آن را حل خواهیم کرد و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.

قالیباف با بیان اینکه تمامی مشکلات قابل حل است گفت: اگر دولت با ما همراهی کند سرعت کارها بیشتر خواهد شد و به جای 15 یا 18 کیلومتر احداث در سال، ظرفیت احداث سالیانه 30 کیلومتر خط مترو در تهران را داریم.

وی در ادامه خطاب به مسولان متروی تهران گفت: توقع من این است که ادامه خط یک متروی تهران تا تجریش اول پاییز سال 89 عملیاتی شود تا مردم در شمال شهر با خودروهای شخصی از منازل خود بیرون نیایند و بتوانیم بار ترافیکی خیابان های ولی عصر (عج )، شریعتی و بزرگراه مدرس را کاهش دهیم.

قالیباف همچنین خاطرنشان کرد: تا قبل از 15 فروردین سال آینده همه کارهای کارگاهی در خیابان شریعتی از ایستگاه قلهک به سمت پایین به اتمام رسیده و برچیده می شود و به حالت عادی خود بر می گردد و شهروندان بعد از 15 فروردین خیابان شریعتی را به همان زیبایی گذشته مشاهده خواهند کرد.

شهردار تهران همچنین در پایان از کسبه و شهروندان ساکن خیابان شریعتی عذر خواهی کرد و گفت: آنقدر به مردم زحمت دادیم که خجالت زده آنها هستیم .

در این مراسم از تعدادی از دست اندرکاران ساخت و بهره برداری متروی تهران قدردانی شد.