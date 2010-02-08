تراکتورسازی با امیدهایش مقابل فولادگستر می ایستد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صادق پورحسین ظهر دوشنبه در حاشیه تمرین این تیم اظهار داشت: با همت و غیرتی که در بازیکنانم سراغ دارم، با قدرت تمام به میدان رفته و جواب اعتماد مدیریت باشگاه را با یک بازی زیبا و هجومی میدهیم.
وی اظهار داشت: اکثر بازیکنان تیم ما در رده سنی جوانان و امید خواهند بود، اما این باعث نمیشود، در برابر فولادگستر تیم دست و پا بستهای باشیم.
پورحسین تاکید کرد: بازیکنان جوان ما از لحاظ فنی در سطح بسیار بالایی قرار دارند و در این چند روزه سعی کردهایم با کار روی مسائل روحی روانی آنها را به خود باوری برسانیم، چرا که اگر بازیکنانمان خودشان را باور کنند، حتما موفق خواهیم بود.
سرمربی تیم امید تراکتورسازی بیان کرد: ما سال پیش با همین بچهها قهرمان ایران شدهایم و در این بازی سعی میکنیم، تمام قابلیتهای فنی خود را به رخ حریف بکشیم.
وی ادامه داد: این بازیکنان آینده باشگاه تراکتورسازی را رقم میزنند و به نوعی سرمایه های گرانبهایی برای باشگاه محسوب میشوند، به همین دلیل مدیر عامل باشگاه سرنوشت چنین بازی مهمی را به دست بازیکنان جوان داده است.
پورحسین بار دیگر از مدیر عامل باشگاه تشکر کرد و اظهار داشت: مدیریت مدبرانه شفق نوید تیمهای پر قدرتتری را در سالهای آینده میدهد و ما هم امیدواریم نقش کوچکی در موفقیت باشگاه داشته باشیم.
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