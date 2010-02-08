درمان تمامی بیماریهای چشم در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز سلولهای بنیادی چشم بیمارستان فارابی گفت: از این سلولهای بنیادی برای درمان کم‌خونی، کم بینایی و تحقیقات دانشگاهی در زمینه درمان بیماری‌های چشم استفاده می‌شود.

وی با اشاره به رتبه نخست ایران در بحث فناوریهای نوین پزشکی در خاورمیانه و همچنین قرار گرفتن در جمع 15 کشور برتر جهان، اظهارداشت: از نظر وضعیت درمان بیماریهای چشم هیچ درمان اساسی وجود ندارد که در کشور انجام نشود.

وزیر بهداشت همچنین از افتتاح 250 پروژه بهداشتی و درمانی در کشور در ایام دهه فجر خبر داد و افزود: دو پروژه سلولهای بنیادی نیز در حال تکمیل و انجام است که خبر آن اعلام خواهد شد.