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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۱۳:۳۰

دستجردی خبر داد:

درمان تمامی بیماریهای چشم در کشور

درمان تمامی بیماریهای چشم در کشور

وزیر بهداشت از درمان تمامی بیماریهای چشم در داخل کشور خبر داد و گفت: ایران در حوزه فناوریهای نوین پزشکی در رتبه نخست قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز سلولهای بنیادی چشم بیمارستان فارابی گفت: از این سلولهای بنیادی برای درمان کم‌خونی، کم بینایی و تحقیقات دانشگاهی در زمینه درمان بیماری‌های چشم استفاده می‌شود.

وی با اشاره به رتبه نخست ایران در بحث فناوریهای نوین پزشکی در خاورمیانه و همچنین قرار گرفتن در جمع 15 کشور برتر جهان، اظهارداشت: از نظر وضعیت درمان بیماریهای چشم هیچ درمان اساسی وجود ندارد که در کشور انجام نشود.

وزیر بهداشت همچنین از افتتاح 250 پروژه بهداشتی و درمانی در کشور در ایام دهه فجر خبر داد و افزود: دو پروژه سلولهای بنیادی نیز در حال تکمیل و انجام است که خبر آن اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1032248

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