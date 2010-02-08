تشکیل کمیته های مختلف برای هدفمند کردن یارانه ها در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، استاندار خوزستان پیش از ظهر دوشنبه در این جلسه با بیان اینکه در حال حاضر 120 هزار میلیارد تومان یارانه در کشور هزینه می شود، گفت: هدف از اجرای هدفمند کردن یارانه ها تعدیل در پرداخت یارانه ها است به نحوی که همه مردم از ان بهره مند شوند و بخش چشمگیری از ان برای اجرای طرح های عام المنفعه صرف شود.



سید محمد جعفر حجازی افزود: تشکیل کمیته های اطلاع رسانی، تخصصی و نظارت در دستور کار قرار دارد و هر کمیته باید در جریان آخرین اطلاعات وزارتخانه مربوطه به خود قرار گیرد و گزارش تصمیمات اتخاذ شده را در ستاد ارائه کند.



حجازی همدلی مردم، همراهی بخش خصوصی و غیر دولتی و همکاری دستگاه های دولتی و خدماتی را عوامل موفقیت در این طرح بر شمرد و بر لزوم آگاه سازی مردم برای به حداقل رساندن اثرات شتابی این طرح تاکید کرد.



استاندار خوزستان همچنین انتخاب اساتید و کارشناسان مجرب اقتصادی و آموزش آنها را برای برطرف کردن ابهامات و نگرانی های مردم ضروری دانست و افزود: اقشار مختلف مردم با توجه به سطح آگاهی باید دسته بندی شوند و به صورت شفاف با این طرح آشنا شوند.