همایش "انقلاب اسلامی ایران و انتظارات جهانی" برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با حضور دکتر قاضی شهید الله رییس دانشگاه ملی، دکتر منظور عالم رییس دپارتمان اقتصاد دانشگاه جنوب شرق بنگلادش، اقشار مختلف مردم، تعدادی از مقامات کشوری بنگلادش، دانشگاهیان، سفیر و رایزن فرهنگی ایران در داکا در محل رایزنی فرهنگی کشورمان برگزار شد.

محمد اورعی کریمی رایزن فرهنگی ایران در بنگلادش فرا رسیدن ایام خجسته سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت.

دکتر منظور عالم رئیس دپارتمان اقتصاد دانشگاه جنوب شرق بنگلادش مقاله خود را با عنوان انقلاب اسلامی و انتظارات جهانی در این همایش ارائه کرد.

وی از جمله ویژگیهای انقلاب اسلامی را نیروی جاذبه و دافعه آن دانست که انسانهای حق طلب، عدالت جو و آزادیخواه جهان را از حامیان خود قرار داده و بالعکس قدرتهای طاغوتی، استعمارگر و دروغین را به دشمنان خود تبدیل کرده است.