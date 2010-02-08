ساخت پلی کلینیکهای تخصصی سیاست ناجا در استانهاست

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، سردار علی مجیدی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح پلی کلینیک تخصصی امام رضا(ع) نیروی انتظامی استان سمنان ساخت مراکز درمانی در سراسر کشور را از جمله اقدامات موثری برشمرد که در زمینه پشتیبانی و تقویت پلیسهای تخصصی صورت می گیرد.

وی افزود: ناجا در دو سوم استانهای کشور که فاقد بیمارستان هستند، پلی کلینیک تخصصی راه اندازی کرده است.

به گفته وی، بدون وجود امنیت در جامعه بسیاری از دستاوردها به نظر نمی رسد و باید ابتدا سلامت وجود داشته باشد تا امنیت برقرار شود.

این پلی کلینک در زمینی به مساحت یک هزار و 500 متر مربع و با صرف اعتباری بیش از 10 میلیارد و 300 میلیون ریال ساخته شده است که به صورت شبانه روزی فعالیت می کند.

20 پزشک متخصص برای درمان بیماران در پلی کلینیک امام رضا(ع) مستقر هستند که شامل درمانگاه زنان و مامایی، درمانگاه چشم، رادیولوژی، دندانپزشکی، گوش و حلق و بینی، اتاق جراحی، داروخانه، فیزیوتراپی و آزمایشگاه است.

این پلی کلینیک با حضور رئیس کل بهداری ناجا، معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان و مسئولان نیروی انتظامی استان سمنان در هشتمین روز ار دهه مبارک فجر به بهره برداری رسید.